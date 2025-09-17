Lagi Mengenai TRAC

OriginTrail Logo

OriginTrailHargae(TRAC)

1 TRAC ke USD Harga Langsung:

$0.3729
+0.05%1D
USD
OriginTrail (TRAC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:02:59 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3715
24J Rendah
$ 0.3765
24J Tinggi

$ 0.3715
$ 0.3765
$ 3.867289208327816
$ 0.00378464362016
0.00%

+0.05%

+2.22%

+2.22%

OriginTrail (TRAC) harga masa nyata ialah $ 0.3729. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRAC didagangkan antara $ 0.3715 rendah dan $ 0.3765 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRAC sepanjang masa ialah $ 3.867289208327816, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00378464362016.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRAC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OriginTrail (TRAC) Maklumat Pasaran

No.246

$ 186.45M
$ 188.15K
$ 186.45M
500.00M
500,000,000
500,000,000
99.99%

ETH

Had Pasaran semasa OriginTrail ialah $ 186.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 188.15K. Bekalan edaran TRAC ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.45M.

OriginTrail (TRAC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OriginTrail hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000186+0.05%
30 Hari$ -0.0699-15.79%
60 Hari$ -0.0526-12.37%
90 Hari$ +0.0356+10.55%
Perubahan Harga OriginTrail Hari Ini

Hari ini, TRAC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000186 (+0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOriginTrail

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0699 (-15.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OriginTrail

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRAC mengalami perubahan sebanyak $ -0.0526 (-12.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OriginTrail

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0356 (+10.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OriginTrail (TRAC)?

Semak OriginTrailhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OriginTrail pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRAC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OriginTrail di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OriginTrail anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OriginTrail Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OriginTrail (TRAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OriginTrail (TRAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OriginTrail.

Semak OriginTrail ramalan harga sekarang!

Tokenomik OriginTrail (TRAC)

Memahami tokenomik OriginTrail (TRAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRAC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OriginTrail (TRAC)

Mencari cara membeli OriginTrail? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OriginTrail di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRAC kepada Mata Wang Tempatan

1 OriginTrail(TRAC) ke VND
9,812.8635
1 OriginTrail(TRAC) ke AUD
A$0.555621
1 OriginTrail(TRAC) ke GBP
0.272217
1 OriginTrail(TRAC) ke EUR
0.313236
1 OriginTrail(TRAC) ke USD
$0.3729
1 OriginTrail(TRAC) ke MYR
RM1.56618
1 OriginTrail(TRAC) ke TRY
15.389583
1 OriginTrail(TRAC) ke JPY
¥54.4434
1 OriginTrail(TRAC) ke ARS
ARS$547.573818
1 OriginTrail(TRAC) ke RUB
31.02528
1 OriginTrail(TRAC) ke INR
32.807742
1 OriginTrail(TRAC) ke IDR
Rp6,113.113776
1 OriginTrail(TRAC) ke KRW
514.344699
1 OriginTrail(TRAC) ke PHP
21.191907
1 OriginTrail(TRAC) ke EGP
￡E.17.929032
1 OriginTrail(TRAC) ke BRL
R$1.972641
1 OriginTrail(TRAC) ke CAD
C$0.510873
1 OriginTrail(TRAC) ke BDT
45.41922
1 OriginTrail(TRAC) ke NGN
557.396004
1 OriginTrail(TRAC) ke COP
$1,439.7669
1 OriginTrail(TRAC) ke ZAR
R.6.458628
1 OriginTrail(TRAC) ke UAH
15.352293
1 OriginTrail(TRAC) ke VES
Bs59.664
1 OriginTrail(TRAC) ke CLP
$353.8821
1 OriginTrail(TRAC) ke PKR
Rs105.843936
1 OriginTrail(TRAC) ke KZT
201.783648
1 OriginTrail(TRAC) ke THB
฿11.806014
1 OriginTrail(TRAC) ke TWD
NT$11.22429
1 OriginTrail(TRAC) ke AED
د.إ1.368543
1 OriginTrail(TRAC) ke CHF
Fr0.290862
1 OriginTrail(TRAC) ke HKD
HK$2.901162
1 OriginTrail(TRAC) ke AMD
֏142.59696
1 OriginTrail(TRAC) ke MAD
.د.م3.344913
1 OriginTrail(TRAC) ke MXN
$6.820341
1 OriginTrail(TRAC) ke SAR
ريال1.398375
1 OriginTrail(TRAC) ke PLN
1.334982
1 OriginTrail(TRAC) ke RON
лв1.588554
1 OriginTrail(TRAC) ke SEK
kr3.438138
1 OriginTrail(TRAC) ke BGN
лв0.615285
1 OriginTrail(TRAC) ke HUF
Ft122.382051
1 OriginTrail(TRAC) ke CZK
7.636992
1 OriginTrail(TRAC) ke KWD
د.ك0.1133616
1 OriginTrail(TRAC) ke ILS
1.241757
1 OriginTrail(TRAC) ke AOA
Kz339.924453
1 OriginTrail(TRAC) ke BHD
.د.ب0.1405833
1 OriginTrail(TRAC) ke BMD
$0.3729
1 OriginTrail(TRAC) ke DKK
kr2.341812
1 OriginTrail(TRAC) ke HNL
L9.781167
1 OriginTrail(TRAC) ke MUR
16.873725
1 OriginTrail(TRAC) ke NAD
$6.477273
1 OriginTrail(TRAC) ke NOK
kr3.635775
1 OriginTrail(TRAC) ke NZD
$0.622743
1 OriginTrail(TRAC) ke PAB
B/.0.3729
1 OriginTrail(TRAC) ke PGK
K1.558722
1 OriginTrail(TRAC) ke QAR
ر.ق1.357356
1 OriginTrail(TRAC) ke RSD
дин.36.816417

OriginTrail Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OriginTrail, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web OriginTrail Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OriginTrail

Berapakah nilai OriginTrail (TRAC) hari ini?
Harga langsung TRAC dalam USD ialah 0.3729 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRAC ke USD?
Harga semasa TRAC ke USD ialah $ 0.3729. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OriginTrail?
Had pasaran untuk TRAC ialah $ 186.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRAC?
Bekalan edaran TRAC ialah 500.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRAC?
TRAC mencapai harga ATH sebanyak 3.867289208327816 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRAC?
TRAC melihat harga ATL sebanyak 0.00378464362016 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRAC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRACialah $ 188.15K USD.
Adakah TRAC akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRAC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRACramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
OriginTrail (TRAC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

