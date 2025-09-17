Apakah itu OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OriginTrail pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak TRAC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang OriginTrail di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OriginTrail anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OriginTrail Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OriginTrail (TRAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OriginTrail (TRAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OriginTrail.

Semak OriginTrail ramalan harga sekarang!

Tokenomik OriginTrail (TRAC)

Memahami tokenomik OriginTrail (TRAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRAC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OriginTrail (TRAC)

Mencari cara membeli OriginTrail? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OriginTrail di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRAC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

OriginTrail Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OriginTrail, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OriginTrail Berapakah nilai OriginTrail (TRAC) hari ini? Harga langsung TRAC dalam USD ialah 0.3729 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRAC ke USD? $ 0.3729 . Lihat Harga semasa TRAC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OriginTrail? Had pasaran untuk TRAC ialah $ 186.45M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRAC? Bekalan edaran TRAC ialah 500.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRAC? TRAC mencapai harga ATH sebanyak 3.867289208327816 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRAC? TRAC melihat harga ATL sebanyak 0.00378464362016 USD . Berapakah jumlah dagangan TRAC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRACialah $ 188.15K USD . Adakah TRAC akan naik lebih tinggi tahun ini? TRAC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRACramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

OriginTrail (TRAC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan