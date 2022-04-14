Tokenomik OriginTrail (TRAC)

Lihat cerapan utama tentang OriginTrail (TRAC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

OriginTrail (TRAC) Maklumat

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

Laman Web Rasmi:
https://origintrail.io/
Kertas putih:
https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f

OriginTrail (TRAC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk OriginTrail (TRAC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 200,40M
$ 200,40M$ 200,40M
Jumlah Bekalan:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Bekalan Edaran:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 200,40M
$ 200,40M
$ 200,40M$ 200,40M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0,595
$ 0,595
$ 0,595$ 0,595
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0,00378464362016
$ 0,00378464362016$ 0,00378464362016
Harga Semasa:
$ 0,4008
$ 0,4008$ 0,4008

Tokenomik OriginTrail (TRAC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik OriginTrail (TRAC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRAC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRAC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRAC, terokai TRAC harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.