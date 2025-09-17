Apakah itu Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Tokenomik Polytrade (TRADE)

Memahami tokenomik Polytrade (TRADE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRADE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Polytrade Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polytrade, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polytrade Berapakah nilai Polytrade (TRADE) hari ini? Harga langsung TRADE dalam USD ialah 0.10264 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRADE ke USD? $ 0.10264 . Lihat Harga semasa TRADE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Polytrade? Had pasaran untuk TRADE ialah $ 4.24M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRADE? Bekalan edaran TRADE ialah 41.29M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRADE? TRADE mencapai harga ATH sebanyak 3.067126392343356 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRADE? TRADE melihat harga ATL sebanyak 0.05131675775777374 USD . Berapakah jumlah dagangan TRADE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRADEialah $ 57.26K USD . Adakah TRADE akan naik lebih tinggi tahun ini? TRADE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRADEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Polytrade (TRADE) Kemas Kini Industri Penting

