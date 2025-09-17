Lagi Mengenai TRADE

$0.10272
-0.49%1D
Polytrade (TRADE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:33:15 (UTC+8)

Polytrade (TRADE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.098
24J Rendah
$ 0.10491
24J Tinggi

$ 0.098
$ 0.10491
$ 3.067126392343356
$ 0.05131675775777374
+0.28%

-0.49%

-6.55%

-6.55%

Polytrade (TRADE) harga masa nyata ialah $ 0.10264. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRADE didagangkan antara $ 0.098 rendah dan $ 0.10491 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRADE sepanjang masa ialah $ 3.067126392343356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05131675775777374.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRADE telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan -6.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polytrade (TRADE) Maklumat Pasaran

No.1527

$ 4.24M
$ 57.26K
$ 10.26M
41.29M
100,000,000
MATIC

Had Pasaran semasa Polytrade ialah $ 4.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.26K. Bekalan edaran TRADE ialah 41.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.26M.

Polytrade (TRADE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polytrade hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005058-0.49%
30 Hari$ -0.03609-26.02%
60 Hari$ -0.061-37.28%
90 Hari$ -0.01491-12.69%
Perubahan Harga Polytrade Hari Ini

Hari ini, TRADE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0005058 (-0.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolytrade

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03609 (-26.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polytrade

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRADE mengalami perubahan sebanyak $ -0.061 (-37.28%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polytrade

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01491 (-12.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polytrade (TRADE)?

Semak Polytradehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polytrade pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRADE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polytrade di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polytrade anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polytrade Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polytrade (TRADE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polytrade (TRADE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polytrade.

Semak Polytrade ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polytrade (TRADE)

Memahami tokenomik Polytrade (TRADE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRADE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polytrade (TRADE)

Mencari cara membeli Polytrade? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polytrade di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRADE kepada Mata Wang Tempatan

1 Polytrade(TRADE) ke VND
2,700.9716
1 Polytrade(TRADE) ke AUD
A$0.1529336
1 Polytrade(TRADE) ke GBP
0.0749272
1 Polytrade(TRADE) ke EUR
0.0862176
1 Polytrade(TRADE) ke USD
$0.10264
1 Polytrade(TRADE) ke MYR
RM0.431088
1 Polytrade(TRADE) ke TRY
4.2359528
1 Polytrade(TRADE) ke JPY
¥14.98544
1 Polytrade(TRADE) ke ARS
ARS$150.2772768
1 Polytrade(TRADE) ke RUB
8.539648
1 Polytrade(TRADE) ke INR
9.0312936
1 Polytrade(TRADE) ke IDR
Rp1,682.6226816
1 Polytrade(TRADE) ke KRW
141.5723784
1 Polytrade(TRADE) ke PHP
5.835084
1 Polytrade(TRADE) ke EGP
￡E.4.9339048
1 Polytrade(TRADE) ke BRL
R$0.5429656
1 Polytrade(TRADE) ke CAD
C$0.1406168
1 Polytrade(TRADE) ke BDT
12.501552
1 Polytrade(TRADE) ke NGN
153.4221664
1 Polytrade(TRADE) ke COP
$399.377372
1 Polytrade(TRADE) ke ZAR
R.1.7787512
1 Polytrade(TRADE) ke UAH
4.2256888
1 Polytrade(TRADE) ke VES
Bs16.4224
1 Polytrade(TRADE) ke CLP
$97.508
1 Polytrade(TRADE) ke PKR
Rs29.1333376
1 Polytrade(TRADE) ke KZT
55.5405568
1 Polytrade(TRADE) ke THB
฿3.2516352
1 Polytrade(TRADE) ke TWD
NT$3.089464
1 Polytrade(TRADE) ke AED
د.إ0.3766888
1 Polytrade(TRADE) ke CHF
Fr0.0800592
1 Polytrade(TRADE) ke HKD
HK$0.7985392
1 Polytrade(TRADE) ke AMD
֏39.249536
1 Polytrade(TRADE) ke MAD
.د.م0.9206808
1 Polytrade(TRADE) ke MXN
$1.8752328
1 Polytrade(TRADE) ke SAR
ريال0.3849
1 Polytrade(TRADE) ke PLN
0.3674512
1 Polytrade(TRADE) ke RON
лв0.4372464
1 Polytrade(TRADE) ke SEK
kr0.9463408
1 Polytrade(TRADE) ke BGN
лв0.169356
1 Polytrade(TRADE) ke HUF
Ft33.6956856
1 Polytrade(TRADE) ke CZK
2.1030936
1 Polytrade(TRADE) ke KWD
د.ك0.03120256
1 Polytrade(TRADE) ke ILS
0.3417912
1 Polytrade(TRADE) ke AOA
Kz93.5635448
1 Polytrade(TRADE) ke BHD
.د.ب0.03869528
1 Polytrade(TRADE) ke BMD
$0.10264
1 Polytrade(TRADE) ke DKK
kr0.6456056
1 Polytrade(TRADE) ke HNL
L2.6922472
1 Polytrade(TRADE) ke MUR
4.64446
1 Polytrade(TRADE) ke NAD
$1.7828568
1 Polytrade(TRADE) ke NOK
kr1.0017664
1 Polytrade(TRADE) ke NZD
$0.1714088
1 Polytrade(TRADE) ke PAB
B/.0.10264
1 Polytrade(TRADE) ke PGK
K0.4290352
1 Polytrade(TRADE) ke QAR
ر.ق0.3736096
1 Polytrade(TRADE) ke RSD
дин.10.1387792

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polytrade

Berapakah nilai Polytrade (TRADE) hari ini?
Harga langsung TRADE dalam USD ialah 0.10264 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRADE ke USD?
Harga semasa TRADE ke USD ialah $ 0.10264. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polytrade?
Had pasaran untuk TRADE ialah $ 4.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRADE?
Bekalan edaran TRADE ialah 41.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRADE?
TRADE mencapai harga ATH sebanyak 3.067126392343356 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRADE?
TRADE melihat harga ATL sebanyak 0.05131675775777374 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRADE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRADEialah $ 57.26K USD.
Adakah TRADE akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRADE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRADEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

