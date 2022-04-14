Tokenomik Polytrade (TRADE)

Lihat cerapan utama tentang Polytrade (TRADE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Polytrade (TRADE) Maklumat

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Laman Web Rasmi:
https://polytrade.finance
Kertas putih:
https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6

Polytrade (TRADE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Polytrade (TRADE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4,50M
Jumlah Bekalan:
$ 100,00M
Bekalan Edaran:
$ 41,29M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10,89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3,2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0,05131675775777374
Harga Semasa:
$ 0,10893
Tokenomik Polytrade (TRADE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Polytrade (TRADE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRADE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRADE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRADE, terokai TRADE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.