Tradoor Harga Hari Ini

Harga langsung Tradoor (TRADOOR) hari ini ialah $ 2.3827, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRADOOR kepada USD penukaran adalah $ 2.3827 setiap TRADOOR.

Tradoor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRADOOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRADOOR didagangkan antara $ 2.0565 (rendah) dan $ 2.4958 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TRADOOR dipindahkan -0.18% dalam sejam terakhir dan +0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.04K.

Tradoor (TRADOOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.96M$ 142.96M $ 142.96M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Tradoor ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.04K. Bekalan edaran TRADOOR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 60000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.96M.