TrashCoin Harga Hari Ini

Harga langsung TrashCoin (TRASH) hari ini ialah $ 0.00184, dengan 1.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRASH kepada USD penukaran adalah $ 0.00184 setiap TRASH.

TrashCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRASH didagangkan antara $ 0.0017 (rendah) dan $ 0.001872 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TRASH dipindahkan +1.32% dalam sejam terakhir dan -22.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 55.12K.

TrashCoin (TRASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa TrashCoin ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.12K. Bekalan edaran TRASH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.