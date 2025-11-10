Tokenomik TrashCoin (TRASH)

Tokenomik TrashCoin (TRASH)

Lihat cerapan utama tentang TrashCoin (TRASH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:18:14 (UTC+8)
USD

TrashCoin (TRASH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TrashCoin (TRASH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01487
$ 0.01487$ 0.01487
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.001843
$ 0.001843$ 0.001843

TrashCoin (TRASH) Maklumat

One man’s trash is another’s treasure. They saw dirt and $TRASH—beneath it lies gold. $TRASH is about finding treasure where others see trash.

Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/5ypxFmuJUTsSkAeKRuRs4xSxkb4vWbjMLT3GY7ckpump

Tokenomik TrashCoin (TRASH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TrashCoin (TRASH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRASH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRASH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRASH, terokai TRASH harga langsung token!

Cara Membeli TRASH

Berminat untuk menambah TrashCoin (TRASH) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TRASH, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

TrashCoin (TRASH) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TRASH membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TRASH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRASH? Halaman ramalan harga TRASH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi