Apakah itu TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TRAVA.FINANCE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak TRAVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang TRAVA.FINANCE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TRAVA.FINANCE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TRAVA.FINANCE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TRAVA.FINANCE (TRAVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TRAVA.FINANCE (TRAVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRAVA.FINANCE.

Semak TRAVA.FINANCE ramalan harga sekarang!

Tokenomik TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Memahami tokenomik TRAVA.FINANCE (TRAVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRAVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Mencari cara membeli TRAVA.FINANCE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TRAVA.FINANCE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRAVA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

TRAVA.FINANCE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TRAVA.FINANCE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TRAVA.FINANCE Berapakah nilai TRAVA.FINANCE (TRAVA) hari ini? Harga langsung TRAVA dalam USD ialah 0.0001038 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRAVA ke USD? $ 0.0001038 . Lihat Harga semasa TRAVA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TRAVA.FINANCE? Had pasaran untuk TRAVA ialah $ 439.78K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRAVA? Bekalan edaran TRAVA ialah 4.24B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRAVA? TRAVA mencapai harga ATH sebanyak 0.04662123961816 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRAVA? TRAVA melihat harga ATL sebanyak 0.000077126931078042 USD . Berapakah jumlah dagangan TRAVA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRAVAialah $ 59.08K USD . Adakah TRAVA akan naik lebih tinggi tahun ini? TRAVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRAVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)