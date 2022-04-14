Tokenomik Terrace (TRC)

Tokenomik Terrace (TRC)

Lihat cerapan utama tentang Terrace (TRC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Terrace (TRC) Maklumat

Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one.

Laman Web Rasmi:
https://www.terrace.fi/
Kertas putih:
http://docs.terrace.fi/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867

Terrace (TRC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Terrace (TRC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.003568
$ 0.003568$ 0.003568

Tokenomik Terrace (TRC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Terrace (TRC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRC, terokai TRC harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.