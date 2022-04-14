Tokenomik Shiba Inu Treat (TREAT)

Lihat cerapan utama tentang Shiba Inu Treat (TREAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Shiba Inu Treat (TREAT) Maklumat

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Laman Web Rasmi:
https://www.shib.io
Kertas putih:
https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances

Shiba Inu Treat (TREAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Shiba Inu Treat (TREAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.62M
$ 14.62M$ 14.62M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0441
$ 0.0441$ 0.0441
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001262164869066865
$ 0.001262164869066865$ 0.001262164869066865
Harga Semasa:
$ 0.001462
$ 0.001462$ 0.001462

Tokenomik Shiba Inu Treat (TREAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Shiba Inu Treat (TREAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TREAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TREAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TREAT, terokai TREAT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.