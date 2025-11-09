Treehouse Harga Hari Ini

Harga langsung Treehouse (TREE) hari ini ialah $ 0.1543, dengan 2.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TREE kepada USD penukaran adalah $ 0.1543 setiap TREE.

Treehouse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TREE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TREE didagangkan antara $ 0.1468 (rendah) dan $ 0.1571 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TREE dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -6.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 102.30K.

Treehouse (TREE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 102.30K$ 102.30K $ 102.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 154.30M$ 154.30M $ 154.30M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

