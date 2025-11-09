BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Treehouse langsung hari ini ialah 0.1543 USD.TREE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TREE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Treehouse langsung hari ini ialah 0.1543 USD.TREE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TREE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TREE

Maklumat Harga TREE

Apakah TREE

Kertas putih TREE

Laman Web Rasmi TREE

Tokenomik TREE

Ramalan Harga TREE

Sejarah TREE

TREE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TREE-ke-Fiat

TREE Spot

TREE Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Treehouse Logo

TreehouseHargae(TREE)

1 TREE ke USD Harga Langsung:

$0.1546
$0.1546$0.1546
+2.51%1D
USD
Treehouse (TREE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:31 (UTC+8)

Treehouse Harga Hari Ini

Harga langsung Treehouse (TREE) hari ini ialah $ 0.1543, dengan 2.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TREE kepada USD penukaran adalah $ 0.1543 setiap TREE.

Treehouse kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TREE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TREE didagangkan antara $ 0.1468 (rendah) dan $ 0.1571 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TREE dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -6.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 102.30K.

Treehouse (TREE) Maklumat Pasaran

--
----

$ 102.30K
$ 102.30K$ 102.30K

$ 154.30M
$ 154.30M$ 154.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Treehouse ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.30K. Bekalan edaran TREE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.30M.

Treehouse Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1468
$ 0.1468$ 0.1468
24J Rendah
$ 0.1571
$ 0.1571$ 0.1571
24J Tinggi

$ 0.1468
$ 0.1468$ 0.1468

$ 0.1571
$ 0.1571$ 0.1571

--
----

--
----

-0.46%

+2.51%

-6.72%

-6.72%

Treehouse (TREE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Treehouse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003785+2.51%
30 Hari$ -0.0691-30.94%
60 Hari$ -0.1726-52.80%
90 Hari$ -0.2573-62.52%
Perubahan Harga Treehouse Hari Ini

Hari ini, TREE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003785 (+2.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTreehouse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0691 (-30.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Treehouse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TREE mengalami perubahan sebanyak $ -0.1726 (-52.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Treehouse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2573 (-62.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Treehouse (TREE)?

Semak Treehousehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Treehouse

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Treehouse pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Treehouse?

Several key factors influence Treehouse (TREE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Community adoption and user engagement
5. Partnership announcements and integrations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting DeFi projects
9. Competition from similar platforms
10. Technical analysis and investor speculation

Mengapa orang ingin tahu harga Treehouse hari ini?

People want to know Treehouse (TREE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility to capitalize on opportunities or minimize risks.

Ramalan Harga untuk Treehouse

Treehouse (TREE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TREE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Treehouse (TREE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Treehouse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Treehouse yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TREE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Treehouse Ramalan Harga.

Perihal Treehouse

TREE (TreeCoin) is a blockchain-based crypto asset that aims to promote sustainable forestry practices. It operates on a dual-token model, with TREE serving as the primary token, and a secondary token, TREEC, used for transactions within the TreeCoin ecosystem. The project's primary goal is to use blockchain technology to create a transparent and efficient marketplace for the forestry industry, with a particular focus on reforestation efforts. The supply of TREE tokens is directly linked to the number of trees planted and harvested within the TreeCoin ecosystem, creating a unique link between digital assets and real-world environmental impact.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Treehouse dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Treehouse? Membeli TREE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Treehouse. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Treehouse (TREE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Treehouse akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Treehouse (TREE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Treehouse

Memiliki Treehouse membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Treehouse (TREE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Treehouse (TREE)

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Treehouse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Treehouse Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Treehouse

Berapakah nilai 1 Treehouse pada tahun 2030?
Jika Treehouse berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Treehouse berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:31 (UTC+8)

Treehouse (TREE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Treehouse

TREE USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TREE dengan leveraj. Terokai TREE dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Treehouse (TREE) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Treehouse langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TREE/USDC
$0.1544
$0.1544$0.1544
+2.38%
0.00% (USDT)
TREE/USDT
$0.1546
$0.1546$0.1546
+2.58%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04104
$0.04104$0.04104

+105.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1058
$0.1058$0.1058

+11.36%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006734
$0.00006734$0.00006734

+241.82%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000336
$0.0000336$0.0000336

+124.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12561
$0.12561$0.12561

+77.91%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03907
$0.03907$0.03907

+66.89%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015311
$0.000015311$0.000015311

+51.16%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TREE-ke-USD

Jumlah

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0.1543 USD