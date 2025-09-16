Doland TrempHargae(TREMP)
Doland Tremp (TREMP) harga masa nyata ialah $ 0.01838. Sepanjang 24 jam yang lalu, TREMP didagangkan antara $ 0.01774 rendah dan $ 0.01992 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TREMP sepanjang masa ialah $ 1.6485200334426382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000054695491348225.
Dari segi prestasi jangka pendek, TREMP telah berubah sebanyak -5.85% sejak sejam yang lalu, -2.07% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Doland Tremp ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.71K. Bekalan edaran TREMP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999138.08. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84M.
Jejaki perubahan harga untuk Doland Tremp hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0003885
|-2.07%
|30 Hari
|$ -0.0018
|-8.92%
|60 Hari
|$ -0.0007
|-3.67%
|90 Hari
|$ -0.00479
|-20.68%
Hari ini, TREMP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003885 (-2.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0018 (-8.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TREMP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0007 (-3.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00479 (-20.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Doland Tremp (TREMP)?
Semak Doland Tremphalaman Sejarah Harga sekarang.
TREMP is a meme coin.
Doland Tremp tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Doland Tremp pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.
Selain itu, anda boleh:-
- Semak TREMP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Doland Tremp di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.
Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Doland Tremp anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.
Berapakah nilai Doland Tremp (TREMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Doland Tremp (TREMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doland Tremp.
Semak Doland Tremp ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Doland Tremp (TREMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TREMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
Mencari cara membeli Doland Tremp? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Doland Tremp di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Doland Tremp, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
