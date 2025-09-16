Lagi Mengenai TREMP

Maklumat Harga TREMP

Laman Web Rasmi TREMP

Tokenomik TREMP

Ramalan Harga TREMP

Sejarah TREMP

TREMP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TREMP-ke-Fiat

TREMP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Doland Tremp Logo

Doland TrempHargae(TREMP)

1 TREMP ke USD Harga Langsung:

$0.01838
$0.01838$0.01838
-2.07%1D
USD
Doland Tremp (TREMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:03:15 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01774
$ 0.01774$ 0.01774
24J Rendah
$ 0.01992
$ 0.01992$ 0.01992
24J Tinggi

$ 0.01774
$ 0.01774$ 0.01774

$ 0.01992
$ 0.01992$ 0.01992

$ 1.6485200334426382
$ 1.6485200334426382$ 1.6485200334426382

$ 0.000054695491348225
$ 0.000054695491348225$ 0.000054695491348225

-5.85%

-2.07%

-0.87%

-0.87%

Doland Tremp (TREMP) harga masa nyata ialah $ 0.01838. Sepanjang 24 jam yang lalu, TREMP didagangkan antara $ 0.01774 rendah dan $ 0.01992 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TREMP sepanjang masa ialah $ 1.6485200334426382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000054695491348225.

Dari segi prestasi jangka pendek, TREMP telah berubah sebanyak -5.85% sejak sejam yang lalu, -2.07% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Doland Tremp (TREMP) Maklumat Pasaran

No.3733

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.71K
$ 55.71K$ 55.71K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

0.00
0.00 0.00

99,999,138.08
99,999,138.08 99,999,138.08

SOL

Had Pasaran semasa Doland Tremp ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.71K. Bekalan edaran TREMP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999138.08. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84M.

Doland Tremp (TREMP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Doland Tremp hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003885-2.07%
30 Hari$ -0.0018-8.92%
60 Hari$ -0.0007-3.67%
90 Hari$ -0.00479-20.68%
Perubahan Harga Doland Tremp Hari Ini

Hari ini, TREMP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003885 (-2.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariDoland Tremp

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0018 (-8.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Doland Tremp

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TREMP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0007 (-3.67%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Doland Tremp

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00479 (-20.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Doland Tremp (TREMP)?

Semak Doland Tremphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Doland Tremp (TREMP)

TREMP is a meme coin.

Doland Tremp tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Doland Tremp pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TREMP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Doland Tremp di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Doland Tremp anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Doland Tremp Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Doland Tremp (TREMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Doland Tremp (TREMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doland Tremp.

Semak Doland Tremp ramalan harga sekarang!

Tokenomik Doland Tremp (TREMP)

Memahami tokenomik Doland Tremp (TREMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TREMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Doland Tremp (TREMP)

Mencari cara membeli Doland Tremp? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Doland Tremp di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TREMP kepada Mata Wang Tempatan

1 Doland Tremp(TREMP) ke VND
483.6697
1 Doland Tremp(TREMP) ke AUD
A$0.0273862
1 Doland Tremp(TREMP) ke GBP
0.0134174
1 Doland Tremp(TREMP) ke EUR
0.0154392
1 Doland Tremp(TREMP) ke USD
$0.01838
1 Doland Tremp(TREMP) ke MYR
RM0.077196
1 Doland Tremp(TREMP) ke TRY
0.7587264
1 Doland Tremp(TREMP) ke JPY
¥2.68348
1 Doland Tremp(TREMP) ke ARS
ARS$26.8711924
1 Doland Tremp(TREMP) ke RUB
1.522783
1 Doland Tremp(TREMP) ke INR
1.618359
1 Doland Tremp(TREMP) ke IDR
Rp301.3114272
1 Doland Tremp(TREMP) ke KRW
25.3866398
1 Doland Tremp(TREMP) ke PHP
1.0471086
1 Doland Tremp(TREMP) ke EGP
￡E.0.8844456
1 Doland Tremp(TREMP) ke BRL
R$0.0975978
1 Doland Tremp(TREMP) ke CAD
C$0.0251806
1 Doland Tremp(TREMP) ke BDT
2.238684
1 Doland Tremp(TREMP) ke NGN
27.4736888
1 Doland Tremp(TREMP) ke COP
$71.796875
1 Doland Tremp(TREMP) ke ZAR
R.0.3192606
1 Doland Tremp(TREMP) ke UAH
0.7567046
1 Doland Tremp(TREMP) ke VES
Bs2.9408
1 Doland Tremp(TREMP) ke CLP
$17.44262
1 Doland Tremp(TREMP) ke PKR
Rs5.2169792
1 Doland Tremp(TREMP) ke KZT
9.9457856
1 Doland Tremp(TREMP) ke THB
฿0.5824622
1 Doland Tremp(TREMP) ke TWD
NT$0.5534218
1 Doland Tremp(TREMP) ke AED
د.إ0.0674546
1 Doland Tremp(TREMP) ke CHF
Fr0.0143364
1 Doland Tremp(TREMP) ke HKD
HK$0.1429964
1 Doland Tremp(TREMP) ke AMD
֏7.028512
1 Doland Tremp(TREMP) ke MAD
.د.م0.1648686
1 Doland Tremp(TREMP) ke MXN
$0.3370892
1 Doland Tremp(TREMP) ke SAR
ريال0.068925
1 Doland Tremp(TREMP) ke PLN
0.0659842
1 Doland Tremp(TREMP) ke RON
лв0.0786664
1 Doland Tremp(TREMP) ke SEK
kr0.170015
1 Doland Tremp(TREMP) ke BGN
лв0.030327
1 Doland Tremp(TREMP) ke HUF
Ft6.0578642
1 Doland Tremp(TREMP) ke CZK
0.3780766
1 Doland Tremp(TREMP) ke KWD
د.ك0.0056059
1 Doland Tremp(TREMP) ke ILS
0.0612054
1 Doland Tremp(TREMP) ke AOA
Kz16.7546566
1 Doland Tremp(TREMP) ke BHD
.د.ب0.00692926
1 Doland Tremp(TREMP) ke BMD
$0.01838
1 Doland Tremp(TREMP) ke DKK
kr0.1159778
1 Doland Tremp(TREMP) ke HNL
L0.4821074
1 Doland Tremp(TREMP) ke MUR
0.831695
1 Doland Tremp(TREMP) ke NAD
$0.3192606
1 Doland Tremp(TREMP) ke NOK
kr0.180124
1 Doland Tremp(TREMP) ke NZD
$0.0306946
1 Doland Tremp(TREMP) ke PAB
B/.0.01838
1 Doland Tremp(TREMP) ke PGK
K0.0768284
1 Doland Tremp(TREMP) ke QAR
ر.ق0.0669032
1 Doland Tremp(TREMP) ke RSD
дин.1.821458

Doland Tremp Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Doland Tremp, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Doland Tremp Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Doland Tremp

Berapakah nilai Doland Tremp (TREMP) hari ini?
Harga langsung TREMP dalam USD ialah 0.01838 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TREMP ke USD?
Harga semasa TREMP ke USD ialah $ 0.01838. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Doland Tremp?
Had pasaran untuk TREMP ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TREMP?
Bekalan edaran TREMP ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TREMP?
TREMP mencapai harga ATH sebanyak 1.6485200334426382 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TREMP?
TREMP melihat harga ATL sebanyak 0.000054695491348225 USD.
Berapakah jumlah dagangan TREMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TREMPialah $ 55.71K USD.
Adakah TREMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
TREMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TREMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:03:15 (UTC+8)

Doland Tremp (TREMP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TREMP-ke-USD

Jumlah

TREMP
TREMP
USD
USD

1 TREMP = 0.01838 USD

Berdagang TREMP

TREMPUSDT
$0.01838
$0.01838$0.01838
-1.60%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan