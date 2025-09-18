Apakah itu Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tokenomik Tren Finance (TREN)

Memahami tokenomik Tren Finance (TREN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TREN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tren Finance Berapakah nilai Tren Finance (TREN) hari ini? Harga langsung TREN dalam USD ialah 0.00008504 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TREN ke USD? $ 0.00008504 . Lihat Harga semasa TREN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Tren Finance? Had pasaran untuk TREN ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TREN? Bekalan edaran TREN ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TREN? TREN mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TREN? TREN melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan TREN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRENialah $ 54.72K USD . Adakah TREN akan naik lebih tinggi tahun ini? TREN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

