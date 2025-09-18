Lagi Mengenai TREN

Tren Finance Logo

Tren FinanceHargae(TREN)

1 TREN ke USD Harga Langsung:

-1.77%1D
USD
Tren Finance (TREN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:33:17 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.58%

-1.77%

-41.68%

-41.68%

Tren Finance (TREN) harga masa nyata ialah $ 0.00008504. Sepanjang 24 jam yang lalu, TREN didagangkan antara $ 0.00008426 rendah dan $ 0.00008689 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TREN sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, TREN telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, -1.77% dalam 24 jam dan -41.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tren Finance (TREN) Maklumat Pasaran

$ 54.72K
$ 54.72K$ 54.72K

$ 85.04K
$ 85.04K$ 85.04K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Tren Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.72K. Bekalan edaran TREN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.04K.

Tren Finance (TREN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tren Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000015336-1.77%
30 Hari$ -0.00008786-50.82%
60 Hari$ -0.00073496-89.63%
90 Hari$ -0.00491496-98.30%
Perubahan Harga Tren Finance Hari Ini

Hari ini, TREN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000015336 (-1.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTren Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00008786 (-50.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tren Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TREN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00073496 (-89.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tren Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00491496 (-98.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tren Finance (TREN)?

Semak Tren Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tren Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TREN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tren Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tren Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tren Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tren Finance (TREN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tren Finance (TREN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tren Finance.

Semak Tren Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tren Finance (TREN)

Memahami tokenomik Tren Finance (TREN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TREN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tren Finance (TREN)

Mencari cara membeli Tren Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tren Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TREN kepada Mata Wang Tempatan

1 Tren Finance(TREN) ke VND
2.2378276
1 Tren Finance(TREN) ke AUD
A$0.0001267096
1 Tren Finance(TREN) ke GBP
0.0000620792
1 Tren Finance(TREN) ke EUR
0.0000714336
1 Tren Finance(TREN) ke USD
$0.00008504
1 Tren Finance(TREN) ke MYR
RM0.0003554672
1 Tren Finance(TREN) ke TRY
0.0035096008
1 Tren Finance(TREN) ke JPY
¥0.0123308
1 Tren Finance(TREN) ke ARS
ARS$0.12524266
1 Tren Finance(TREN) ke RUB
0.0071442104
1 Tren Finance(TREN) ke INR
0.0074588584
1 Tren Finance(TREN) ke IDR
Rp1.3940981376
1 Tren Finance(TREN) ke KRW
0.1166527696
1 Tren Finance(TREN) ke PHP
0.0048234688
1 Tren Finance(TREN) ke EGP
￡E.0.0040929752
1 Tren Finance(TREN) ke BRL
R$0.0004498616
1 Tren Finance(TREN) ke CAD
C$0.0001165048
1 Tren Finance(TREN) ke BDT
0.0103510688
1 Tren Finance(TREN) ke NGN
0.12730488
1 Tren Finance(TREN) ke COP
$0.327076596
1 Tren Finance(TREN) ke ZAR
R.0.0014703416
1 Tren Finance(TREN) ke UAH
0.0035053488
1 Tren Finance(TREN) ke VES
Bs0.0136064
1 Tren Finance(TREN) ke CLP
$0.08095808
1 Tren Finance(TREN) ke PKR
Rs0.0239413112
1 Tren Finance(TREN) ke KZT
0.0460670184
1 Tren Finance(TREN) ke THB
฿0.0026898152
1 Tren Finance(TREN) ke TWD
NT$0.0025443968
1 Tren Finance(TREN) ke AED
د.إ0.0003120968
1 Tren Finance(TREN) ke CHF
Fr0.0000663312
1 Tren Finance(TREN) ke HKD
HK$0.0006607608
1 Tren Finance(TREN) ke AMD
֏0.0324827288
1 Tren Finance(TREN) ke MAD
.د.م0.0007619584
1 Tren Finance(TREN) ke MXN
$0.0015511296
1 Tren Finance(TREN) ke SAR
ريال0.0003189
1 Tren Finance(TREN) ke PLN
0.0003035928
1 Tren Finance(TREN) ke RON
лв0.00036142
1 Tren Finance(TREN) ke SEK
kr0.0007840688
1 Tren Finance(TREN) ke BGN
лв0.000140316
1 Tren Finance(TREN) ke HUF
Ft0.0278446472
1 Tren Finance(TREN) ke CZK
0.0017382176
1 Tren Finance(TREN) ke KWD
د.ك0.00002585216
1 Tren Finance(TREN) ke ILS
0.0002840336
1 Tren Finance(TREN) ke AOA
Kz0.0775199128
1 Tren Finance(TREN) ke BHD
.د.ب0.00003206008
1 Tren Finance(TREN) ke BMD
$0.00008504
1 Tren Finance(TREN) ke DKK
kr0.0005332008
1 Tren Finance(TREN) ke HNL
L0.0022288984
1 Tren Finance(TREN) ke MUR
0.003831052
1 Tren Finance(TREN) ke NAD
$0.0014779952
1 Tren Finance(TREN) ke NOK
kr0.0008299904
1 Tren Finance(TREN) ke NZD
$0.0001411664
1 Tren Finance(TREN) ke PAB
B/.0.00008504
1 Tren Finance(TREN) ke PGK
K0.0003546168
1 Tren Finance(TREN) ke QAR
ر.ق0.0003095456
1 Tren Finance(TREN) ke RSD
дин.0.0083781408

Tren Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tren Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tren Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tren Finance

Berapakah nilai Tren Finance (TREN) hari ini?
Harga langsung TREN dalam USD ialah 0.00008504 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TREN ke USD?
Harga semasa TREN ke USD ialah $ 0.00008504. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tren Finance?
Had pasaran untuk TREN ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TREN?
Bekalan edaran TREN ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TREN?
TREN mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TREN?
TREN melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan TREN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRENialah $ 54.72K USD.
Adakah TREN akan naik lebih tinggi tahun ini?
TREN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:33:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

