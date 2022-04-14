Tokenomik Tren Finance (TREN)

Tokenomik Tren Finance (TREN)

Lihat cerapan utama tentang Tren Finance (TREN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tren Finance (TREN) Maklumat

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Laman Web Rasmi:
https://www.tren.finance/
Kertas putih:
https://docs.tren.finance/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5

Tren Finance (TREN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tren Finance (TREN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 85.71K
$ 85.71K$ 85.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0195
$ 0.0195$ 0.0195
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.00008571
$ 0.00008571$ 0.00008571

Tokenomik Tren Finance (TREN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tren Finance (TREN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TREN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TREN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TREN, terokai TREN harga langsung token!

Berminat untuk menambah Tren Finance (TREN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TREN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

