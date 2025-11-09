Trillions Harga Hari Ini

Harga langsung Trillions (TRILLIONS) hari ini ialah $ 0.0032988, dengan 13.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRILLIONS kepada USD penukaran adalah $ 0.0032988 setiap TRILLIONS.

Trillions kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRILLIONS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRILLIONS didagangkan antara $ 0.0025387 (rendah) dan $ 0.0033 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TRILLIONS dipindahkan +2.37% dalam sejam terakhir dan +64.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 68.14K.

Trillions (TRILLIONS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 68.14K$ 68.14K $ 68.14K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam PLASMA

