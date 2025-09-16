Apakah itu OrdinalsBot (TRIO)

OrdinalsBot is building the essential infrastructure for Bitcoin's emerging data economy, unleashed by Ordinals and fungible inscription standards such as BRC20 and Runes. OrdinalsBot provides the tools and infrastructure required to inscribe data, media, and complex digital assets directly onto satoshis, transforming Bitcoin into a thriving ecosystem of decentralized applications and immutable on-chain records.

OrdinalsBot tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OrdinalsBot pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak TRIO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang OrdinalsBot di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OrdinalsBot anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OrdinalsBot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OrdinalsBot (TRIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OrdinalsBot (TRIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OrdinalsBot.

Semak OrdinalsBot ramalan harga sekarang!

Tokenomik OrdinalsBot (TRIO)

Memahami tokenomik OrdinalsBot (TRIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OrdinalsBot (TRIO)

Mencari cara membeli OrdinalsBot? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OrdinalsBot di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRIO kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

OrdinalsBot Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OrdinalsBot, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OrdinalsBot Berapakah nilai OrdinalsBot (TRIO) hari ini? Harga langsung TRIO dalam USD ialah 0.109 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRIO ke USD? $ 0.109 . Lihat Harga semasa TRIO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran OrdinalsBot? Had pasaran untuk TRIO ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRIO? Bekalan edaran TRIO ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRIO? TRIO mencapai harga ATH sebanyak 6.064342935810972 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRIO? TRIO melihat harga ATL sebanyak 0.0400970771690578 USD . Berapakah jumlah dagangan TRIO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRIOialah $ 31.40K USD . Adakah TRIO akan naik lebih tinggi tahun ini? TRIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

OrdinalsBot (TRIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)