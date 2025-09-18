Lagi Mengenai TRN

1 TRN ke USD Harga Langsung:

$0.01878
TRN (TRN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:33:24 (UTC+8)

TRN (TRN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0181
24J Rendah
$ 0.01884
24J Tinggi

$ 0.0181
$ 0.01884
--
--
0.00%

0.00%

+23.55%

+23.55%

TRN (TRN) harga masa nyata ialah $ 0.01878. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRN didagangkan antara $ 0.0181 rendah dan $ 0.01884 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRN sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +23.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TRN (TRN) Maklumat Pasaran

--
----

$ 116.11
$ 1.88M
--
100,000,000
T3RN

Had Pasaran semasa TRN ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.11. Bekalan edaran TRN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.88M.

TRN (TRN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TRN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00766-28.98%
60 Hari$ -0.18122-90.61%
90 Hari$ -0.23122-92.49%
Perubahan Harga TRN Hari Ini

Hari ini, TRN mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTRN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00766 (-28.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TRN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRN mengalami perubahan sebanyak $ -0.18122 (-90.61%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TRN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.23122 (-92.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TRN (TRN)?

Semak TRNhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TRN (TRN)

t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.

TRN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TRN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TRN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TRN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TRN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TRN (TRN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TRN (TRN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRN.

Semak TRN ramalan harga sekarang!

Tokenomik TRN (TRN)

Memahami tokenomik TRN (TRN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TRN (TRN)

Mencari cara membeli TRN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TRN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRN kepada Mata Wang Tempatan

1 TRN(TRN) ke VND
494.1957
1 TRN(TRN) ke AUD
A$0.0279822
1 TRN(TRN) ke GBP
0.0137094
1 TRN(TRN) ke EUR
0.0157752
1 TRN(TRN) ke USD
$0.01878
1 TRN(TRN) ke MYR
RM0.0785004
1 TRN(TRN) ke TRY
0.7750506
1 TRN(TRN) ke JPY
¥2.7231
1 TRN(TRN) ke ARS
ARS$27.658245
1 TRN(TRN) ke RUB
1.5777078
1 TRN(TRN) ke INR
1.6471938
1 TRN(TRN) ke IDR
Rp307.8688032
1 TRN(TRN) ke KRW
25.7612772
1 TRN(TRN) ke PHP
1.0652016
1 TRN(TRN) ke EGP
￡E.0.9038814
1 TRN(TRN) ke BRL
R$0.0993462
1 TRN(TRN) ke CAD
C$0.0257286
1 TRN(TRN) ke BDT
2.2859016
1 TRN(TRN) ke NGN
28.11366
1 TRN(TRN) ke COP
$72.230697
1 TRN(TRN) ke ZAR
R.0.3247062
1 TRN(TRN) ke UAH
0.7741116
1 TRN(TRN) ke VES
Bs3.0048
1 TRN(TRN) ke CLP
$17.87856
1 TRN(TRN) ke PKR
Rs5.2871334
1 TRN(TRN) ke KZT
10.1733138
1 TRN(TRN) ke THB
฿0.5940114
1 TRN(TRN) ke TWD
NT$0.5618976
1 TRN(TRN) ke AED
د.إ0.0689226
1 TRN(TRN) ke CHF
Fr0.0146484
1 TRN(TRN) ke HKD
HK$0.1459206
1 TRN(TRN) ke AMD
֏7.1733966
1 TRN(TRN) ke MAD
.د.م0.1682688
1 TRN(TRN) ke MXN
$0.3425472
1 TRN(TRN) ke SAR
ريال0.070425
1 TRN(TRN) ke PLN
0.0670446
1 TRN(TRN) ke RON
лв0.079815
1 TRN(TRN) ke SEK
kr0.1731516
1 TRN(TRN) ke BGN
лв0.030987
1 TRN(TRN) ke HUF
Ft6.1491354
1 TRN(TRN) ke CZK
0.3838632
1 TRN(TRN) ke KWD
د.ك0.00570912
1 TRN(TRN) ke ILS
0.0627252
1 TRN(TRN) ke AOA
Kz17.1192846
1 TRN(TRN) ke BHD
.د.ب0.00708006
1 TRN(TRN) ke BMD
$0.01878
1 TRN(TRN) ke DKK
kr0.1177506
1 TRN(TRN) ke HNL
L0.4922238
1 TRN(TRN) ke MUR
0.846039
1 TRN(TRN) ke NAD
$0.3263964
1 TRN(TRN) ke NOK
kr0.1832928
1 TRN(TRN) ke NZD
$0.0311748
1 TRN(TRN) ke PAB
B/.0.01878
1 TRN(TRN) ke PGK
K0.0783126
1 TRN(TRN) ke QAR
ر.ق0.0683592
1 TRN(TRN) ke RSD
дин.1.8502056

TRN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TRN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TRN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TRN

Berapakah nilai TRN (TRN) hari ini?
Harga langsung TRN dalam USD ialah 0.01878 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRN ke USD?
Harga semasa TRN ke USD ialah $ 0.01878. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TRN?
Had pasaran untuk TRN ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRN?
Bekalan edaran TRN ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRN?
TRN mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRN?
TRN melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan TRN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRNialah $ 116.11 USD.
Adakah TRN akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:33:24 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

