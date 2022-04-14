Tokenomik TRN (TRN)
t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols.
TRN (TRN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TRN (TRN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik TRN (TRN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik TRN (TRN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token TRN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token TRN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik TRN, terokai TRN harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.