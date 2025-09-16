Lagi Mengenai TROLL

TROLLHargae(TROLL)

1 TROLL ke USD Harga Langsung:

$0.000000003703
$0.000000003703$0.000000003703
+1.34%1D
USD
TROLL (TROLL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:03:43 (UTC+8)

TROLL (TROLL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036
24J Rendah
$ 0.000000003782
$ 0.000000003782$ 0.000000003782
24J Tinggi

$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036

$ 0.000000003782
$ 0.000000003782$ 0.000000003782

$ 0.000000136025610842
$ 0.000000136025610842$ 0.000000136025610842

$ 0.000000000004633258
$ 0.000000000004633258$ 0.000000000004633258

-1.05%

+1.34%

+1.31%

+1.31%

TROLL (TROLL) harga masa nyata ialah $ 0.000000003703. Sepanjang 24 jam yang lalu, TROLL didagangkan antara $ 0.0000000036 rendah dan $ 0.000000003782 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TROLL sepanjang masa ialah $ 0.000000136025610842, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000004633258.

Dari segi prestasi jangka pendek, TROLL telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, +1.34% dalam 24 jam dan +1.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TROLL (TROLL) Maklumat Pasaran

No.1622

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

$ 59.19K
$ 59.19K$ 59.19K

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

960.42T
960.42T 960.42T

960,420,000,000,000
960,420,000,000,000 960,420,000,000,000

960,420,000,000,000
960,420,000,000,000 960,420,000,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa TROLL ialah $ 3.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.19K. Bekalan edaran TROLL ialah 960.42T, dengan jumlah bekalan sebanyak 960420000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.56M.

TROLL (TROLL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TROLL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000004896+1.34%
30 Hari$ -0.000000000586-13.67%
60 Hari$ -0.000000000461-11.08%
90 Hari$ -0.000000000302-7.55%
Perubahan Harga TROLL Hari Ini

Hari ini, TROLL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000004896 (+1.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTROLL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000000586 (-13.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TROLL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TROLL mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000000461 (-11.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TROLL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000000302 (-7.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TROLL (TROLL)?

Semak TROLLhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TROLL (TROLL)

$TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture.

TROLL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TROLL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TROLL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TROLL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TROLL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TROLL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TROLL (TROLL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TROLL (TROLL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TROLL.

Semak TROLL ramalan harga sekarang!

Tokenomik TROLL (TROLL)

Memahami tokenomik TROLL (TROLL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TROLL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TROLL (TROLL)

Mencari cara membeli TROLL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TROLL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TROLL kepada Mata Wang Tempatan

TROLL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TROLL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TROLL Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TROLL

Berapakah nilai TROLL (TROLL) hari ini?
Harga langsung TROLL dalam USD ialah 0.000000003703 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TROLL ke USD?
Harga semasa TROLL ke USD ialah $ 0.000000003703. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TROLL?
Had pasaran untuk TROLL ialah $ 3.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TROLL?
Bekalan edaran TROLL ialah 960.42T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TROLL?
TROLL mencapai harga ATH sebanyak 0.000000136025610842 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TROLL?
TROLL melihat harga ATL sebanyak 0.000000000004633258 USD.
Berapakah jumlah dagangan TROLL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TROLLialah $ 59.19K USD.
Adakah TROLL akan naik lebih tinggi tahun ini?
TROLL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TROLLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:03:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

