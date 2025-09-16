Apakah itu TROLL (TROLLSOL)

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

TROLL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TROLL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak TROLLSOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang TROLL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TROLL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TROLL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TROLL (TROLLSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TROLL (TROLLSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TROLL.

Semak TROLL ramalan harga sekarang!

Tokenomik TROLL (TROLLSOL)

Memahami tokenomik TROLL (TROLLSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TROLLSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TROLL (TROLLSOL)

Mencari cara membeli TROLL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TROLL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TROLLSOL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

TROLL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TROLL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TROLL Berapakah nilai TROLL (TROLLSOL) hari ini? Harga langsung TROLLSOL dalam USD ialah 0.145 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TROLLSOL ke USD? $ 0.145 . Lihat Harga semasa TROLLSOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TROLL? Had pasaran untuk TROLLSOL ialah $ 144.85M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TROLLSOL? Bekalan edaran TROLLSOL ialah 998.94M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TROLLSOL? TROLLSOL mencapai harga ATH sebanyak 0.282892310338584 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TROLLSOL? TROLLSOL melihat harga ATL sebanyak 0.007595970290105848 USD . Berapakah jumlah dagangan TROLLSOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TROLLSOLialah $ 227.13K USD . Adakah TROLLSOL akan naik lebih tinggi tahun ini? TROLLSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TROLLSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

TROLL (TROLLSOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)