Tokenomik TROLL (TROLLSOL)

Lihat cerapan utama tentang TROLL (TROLLSOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

TROLL (TROLLSOL) Maklumat

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

Laman Web Rasmi:
https://trololol.io
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2

TROLL (TROLLSOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TROLL (TROLLSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 129.42M
Jumlah Bekalan:
$ 998.94M
Bekalan Edaran:
$ 998.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 129.55M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.283
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.007595970290105848
Harga Semasa:
$ 0.129552
Tokenomik TROLL (TROLLSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TROLL (TROLLSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TROLLSOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TROLLSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TROLLSOL, terokai TROLLSOL harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.