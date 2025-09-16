Lagi Mengenai TRT

TRUST AI Logo

TRUST AIHargae(TRT)

1 TRT ke USD Harga Langsung:

$0.5017
$0.5017$0.5017
-1.99%1D
USD
TRUST AI (TRT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:16:32 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.481
$ 0.481$ 0.481
24J Rendah
$ 0.568
$ 0.568$ 0.568
24J Tinggi

$ 0.481
$ 0.481$ 0.481

$ 0.568
$ 0.568$ 0.568

$ 11.519671753579141
$ 11.519671753579141$ 11.519671753579141

$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496

-0.50%

-1.99%

+0.34%

+0.34%

TRUST AI (TRT) harga masa nyata ialah $ 0.5017. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRT didagangkan antara $ 0.481 rendah dan $ 0.568 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRT sepanjang masa ialah $ 11.519671753579141, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004986070176975496.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRT telah berubah sebanyak -0.50% sejak sejam yang lalu, -1.99% dalam 24 jam dan +0.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TRUST AI (TRT) Maklumat Pasaran

No.1892

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 18.79K
$ 18.79K$ 18.79K

$ 10.54M
$ 10.54M$ 10.54M

3.80M
3.80M 3.80M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

ARB

Had Pasaran semasa TRUST AI ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.79K. Bekalan edaran TRT ialah 3.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.54M.

TRUST AI (TRT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TRUST AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.010187-1.99%
30 Hari$ -0.1138-18.49%
60 Hari$ -0.0032-0.64%
90 Hari$ +0.1017+25.42%
Perubahan Harga TRUST AI Hari Ini

Hari ini, TRT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.010187 (-1.99%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTRUST AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1138 (-18.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TRUST AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0032 (-0.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TRUST AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1017 (+25.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TRUST AI (TRT)?

Semak TRUST AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TRUST AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TRUST AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TRUST AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TRUST AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TRUST AI (TRT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TRUST AI (TRT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TRUST AI.

Semak TRUST AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik TRUST AI (TRT)

Memahami tokenomik TRUST AI (TRT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TRUST AI (TRT)

Mencari cara membeli TRUST AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TRUST AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRT kepada Mata Wang Tempatan

1 TRUST AI(TRT) ke VND
13,202.2355
1 TRUST AI(TRT) ke AUD
A$0.747533
1 TRUST AI(TRT) ke GBP
0.366241
1 TRUST AI(TRT) ke EUR
0.421428
1 TRUST AI(TRT) ke USD
$0.5017
1 TRUST AI(TRT) ke MYR
RM2.10714
1 TRUST AI(TRT) ke TRY
20.710176
1 TRUST AI(TRT) ke JPY
¥73.2482
1 TRUST AI(TRT) ke ARS
ARS$733.475366
1 TRUST AI(TRT) ke RUB
41.74144
1 TRUST AI(TRT) ke INR
44.144583
1 TRUST AI(TRT) ke IDR
Rp8,224.588848
1 TRUST AI(TRT) ke KRW
692.953057
1 TRUST AI(TRT) ke PHP
28.49656
1 TRUST AI(TRT) ke EGP
￡E.24.116719
1 TRUST AI(TRT) ke BRL
R$2.664027
1 TRUST AI(TRT) ke CAD
C$0.687329
1 TRUST AI(TRT) ke BDT
61.10706
1 TRUST AI(TRT) ke NGN
749.921092
1 TRUST AI(TRT) ke COP
$1,952.139785
1 TRUST AI(TRT) ke ZAR
R.8.699478
1 TRUST AI(TRT) ke UAH
20.654989
1 TRUST AI(TRT) ke VES
Bs80.272
1 TRUST AI(TRT) ke CLP
$476.1133
1 TRUST AI(TRT) ke PKR
Rs142.402528
1 TRUST AI(TRT) ke KZT
271.479904
1 TRUST AI(TRT) ke THB
฿15.893856
1 TRUST AI(TRT) ke TWD
NT$15.091136
1 TRUST AI(TRT) ke AED
د.إ1.841239
1 TRUST AI(TRT) ke CHF
Fr0.391326
1 TRUST AI(TRT) ke HKD
HK$3.903226
1 TRUST AI(TRT) ke AMD
֏191.85008
1 TRUST AI(TRT) ke MAD
.د.م4.500249
1 TRUST AI(TRT) ke MXN
$9.186127
1 TRUST AI(TRT) ke SAR
ريال1.881375
1 TRUST AI(TRT) ke PLN
1.801103
1 TRUST AI(TRT) ke RON
лв2.142259
1 TRUST AI(TRT) ke SEK
kr4.630691
1 TRUST AI(TRT) ke BGN
лв0.827805
1 TRUST AI(TRT) ke HUF
Ft164.868654
1 TRUST AI(TRT) ke CZK
10.294884
1 TRUST AI(TRT) ke KWD
د.ك0.1525168
1 TRUST AI(TRT) ke ILS
1.670661
1 TRUST AI(TRT) ke AOA
Kz457.334669
1 TRUST AI(TRT) ke BHD
.د.ب0.1891409
1 TRUST AI(TRT) ke BMD
$0.5017
1 TRUST AI(TRT) ke DKK
kr3.155693
1 TRUST AI(TRT) ke HNL
L13.159591
1 TRUST AI(TRT) ke MUR
22.701925
1 TRUST AI(TRT) ke NAD
$8.714529
1 TRUST AI(TRT) ke NOK
kr4.901609
1 TRUST AI(TRT) ke NZD
$0.837839
1 TRUST AI(TRT) ke PAB
B/.0.5017
1 TRUST AI(TRT) ke PGK
K2.097106
1 TRUST AI(TRT) ke QAR
ر.ق1.826188
1 TRUST AI(TRT) ke RSD
дин.49.598062

TRUST AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TRUST AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TRUST AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TRUST AI

Berapakah nilai TRUST AI (TRT) hari ini?
Harga langsung TRT dalam USD ialah 0.5017 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRT ke USD?
Harga semasa TRT ke USD ialah $ 0.5017. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TRUST AI?
Had pasaran untuk TRT ialah $ 1.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRT?
Bekalan edaran TRT ialah 3.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRT?
TRT mencapai harga ATH sebanyak 11.519671753579141 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRT?
TRT melihat harga ATL sebanyak 0.004986070176975496 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRTialah $ 18.79K USD.
Adakah TRT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:16:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TRT-ke-USD

Jumlah

TRT
TRT
USD
USD

1 TRT = 0.5017 USD

Berdagang TRT

TRTUSDT
$0.5017
$0.5017$0.5017
-1.99%

