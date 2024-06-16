Tokenomik TRUST AI (TRT)

Tokenomik TRUST AI (TRT)

Lihat cerapan utama tentang TRUST AI (TRT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

TRUST AI (TRT) Maklumat

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

Laman Web Rasmi:
https://trust-ai.io/
Kertas putih:
https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf
Peneroka Blok:
https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44

TRUST AI (TRT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk TRUST AI (TRT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 12
$ 12$ 12
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496
Harga Semasa:
$ 0.4393
$ 0.4393$ 0.4393

Tokenomik TRUST AI (TRT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik TRUST AI (TRT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TRT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TRT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TRT, terokai TRT harga langsung token!

Cara Membeli TRT

Berminat untuk menambah TRUST AI (TRT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TRT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

TRUST AI (TRT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TRT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TRT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TRT? Halaman ramalan harga TRT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.