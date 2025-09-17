Apakah itu TrueFiToken (TRU)

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TrueFiToken Berapakah nilai TrueFiToken (TRU) hari ini? Harga langsung TRU dalam USD ialah 0.03174 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRU ke USD? $ 0.03174 . Lihat Harga semasa TRU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TrueFiToken? Had pasaran untuk TRU ialah $ 42.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRU? Bekalan edaran TRU ialah 1.33B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRU? TRU mencapai harga ATH sebanyak 1.03732783 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRU? TRU melihat harga ATL sebanyak 0.02315175652400417 USD . Berapakah jumlah dagangan TRU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUialah $ 1.19M USD . Adakah TRU akan naik lebih tinggi tahun ini? TRU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

