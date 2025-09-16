Lagi Mengenai TRU1

TrueBit Harga (TRU1)

1 TRU1 ke USD Harga Langsung:

$0.23709
-0.58%1D
USD
TrueBit (TRU1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:03:55 (UTC+8)

TrueBit (TRU1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.23693
24J Rendah
$ 0.24242
24J Tinggi

$ 0.23693
$ 0.24242
$ 1.28765448
$ 0.07112770232330422
-0.70%

-0.58%

+2.85%

+2.85%

TrueBit (TRU1) harga masa nyata ialah $ 0.23709. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRU1 didagangkan antara $ 0.23693 rendah dan $ 0.24242 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRU1 sepanjang masa ialah $ 1.28765448, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07112770232330422.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRU1 telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +2.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrueBit (TRU1) Maklumat Pasaran

No.4410

$ 0.00
$ 57.31K
$ 0.00
0.00
0
2021-04-11 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa TrueBit ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.31K. Bekalan edaran TRU1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

TrueBit (TRU1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TrueBit hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013831-0.58%
30 Hari$ -0.00017-0.08%
60 Hari$ +0.04931+26.25%
90 Hari$ +0.10307+76.90%
Perubahan Harga TrueBit Hari Ini

Hari ini, TRU1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0013831 (-0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTrueBit

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00017 (-0.08%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TrueBit

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRU1 mengalami perubahan sebanyak $ +0.04931 (+26.25%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TrueBit

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.10307 (+76.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TrueBit (TRU1)?

Semak TrueBithalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

TrueBit tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TrueBit pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRU1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TrueBit di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TrueBit anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TrueBit Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TrueBit (TRU1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TrueBit (TRU1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TrueBit.

Semak TrueBit ramalan harga sekarang!

Tokenomik TrueBit (TRU1)

Memahami tokenomik TrueBit (TRU1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRU1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TrueBit (TRU1)

Mencari cara membeli TrueBit? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TrueBit di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRU1 kepada Mata Wang Tempatan

1 TrueBit(TRU1) ke VND
6,239.02335
1 TrueBit(TRU1) ke AUD
A$0.3532641
1 TrueBit(TRU1) ke GBP
0.1730757
1 TrueBit(TRU1) ke EUR
0.1991556
1 TrueBit(TRU1) ke USD
$0.23709
1 TrueBit(TRU1) ke MYR
RM0.995778
1 TrueBit(TRU1) ke TRY
9.7870752
1 TrueBit(TRU1) ke JPY
¥34.61514
1 TrueBit(TRU1) ke ARS
ARS$346.6208382
1 TrueBit(TRU1) ke RUB
19.6998081
1 TrueBit(TRU1) ke INR
20.8734036
1 TrueBit(TRU1) ke IDR
Rp3,886.7206896
1 TrueBit(TRU1) ke KRW
327.4710789
1 TrueBit(TRU1) ke PHP
13.4975337
1 TrueBit(TRU1) ke EGP
￡E.11.3992872
1 TrueBit(TRU1) ke BRL
R$1.2589479
1 TrueBit(TRU1) ke CAD
C$0.3248133
1 TrueBit(TRU1) ke BDT
28.877562
1 TrueBit(TRU1) ke NGN
354.3926484
1 TrueBit(TRU1) ke COP
$926.1328125
1 TrueBit(TRU1) ke ZAR
R.4.1182533
1 TrueBit(TRU1) ke UAH
9.7609953
1 TrueBit(TRU1) ke VES
Bs37.9344
1 TrueBit(TRU1) ke CLP
$224.99841
1 TrueBit(TRU1) ke PKR
Rs67.2956256
1 TrueBit(TRU1) ke KZT
128.2941408
1 TrueBit(TRU1) ke THB
฿7.5086403
1 TrueBit(TRU1) ke TWD
NT$7.1387799
1 TrueBit(TRU1) ke AED
د.إ0.8701203
1 TrueBit(TRU1) ke CHF
Fr0.1849302
1 TrueBit(TRU1) ke HKD
HK$1.8445602
1 TrueBit(TRU1) ke AMD
֏90.663216
1 TrueBit(TRU1) ke MAD
.د.م2.1266973
1 TrueBit(TRU1) ke MXN
$4.3482306
1 TrueBit(TRU1) ke SAR
ريال0.8890875
1 TrueBit(TRU1) ke PLN
0.8511531
1 TrueBit(TRU1) ke RON
лв1.0147452
1 TrueBit(TRU1) ke SEK
kr2.1930825
1 TrueBit(TRU1) ke BGN
лв0.3911985
1 TrueBit(TRU1) ke HUF
Ft78.1424931
1 TrueBit(TRU1) ke CZK
4.8769413
1 TrueBit(TRU1) ke KWD
د.ك0.07231245
1 TrueBit(TRU1) ke ILS
0.7895097
1 TrueBit(TRU1) ke AOA
Kz216.1241313
1 TrueBit(TRU1) ke BHD
.د.ب0.08938293
1 TrueBit(TRU1) ke BMD
$0.23709
1 TrueBit(TRU1) ke DKK
kr1.4960379
1 TrueBit(TRU1) ke HNL
L6.2188707
1 TrueBit(TRU1) ke MUR
10.7283225
1 TrueBit(TRU1) ke NAD
$4.1182533
1 TrueBit(TRU1) ke NOK
kr2.323482
1 TrueBit(TRU1) ke NZD
$0.3959403
1 TrueBit(TRU1) ke PAB
B/.0.23709
1 TrueBit(TRU1) ke PGK
K0.9910362
1 TrueBit(TRU1) ke QAR
ر.ق0.8630076
1 TrueBit(TRU1) ke RSD
дин.23.495619

TrueBit Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TrueBit, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TrueBit Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TrueBit

Berapakah nilai TrueBit (TRU1) hari ini?
Harga langsung TRU1 dalam USD ialah 0.23709 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRU1 ke USD?
Harga semasa TRU1 ke USD ialah $ 0.23709. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TrueBit?
Had pasaran untuk TRU1 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRU1?
Bekalan edaran TRU1 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRU1?
TRU1 mencapai harga ATH sebanyak 1.28765448 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRU1?
TRU1 melihat harga ATL sebanyak 0.07112770232330422 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRU1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRU1ialah $ 57.31K USD.
Adakah TRU1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRU1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRU1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
TrueBit (TRU1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TRU1-ke-USD

Jumlah

TRU1
TRU1
USD
USD

1 TRU1 = 0.23709 USD

Berdagang TRU1

TRU1USDT
$0.23709
$0.23709$0.23709
-0.54%

