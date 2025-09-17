Lagi Mengenai TRUMP

Maklumat Harga TRUMP

Laman Web Rasmi TRUMP

Tokenomik TRUMP

Ramalan Harga TRUMP

Sejarah TRUMP

TRUMP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TRUMP-ke-Fiat

TRUMP Spot

TRUMP Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

OFFICIAL TRUMP Logo

OFFICIAL TRUMPHargae(TRUMP)

1 TRUMP ke USD Harga Langsung:

$8.578
$8.578$8.578
-0.05%1D
USD
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:33:43 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 8.405
$ 8.405$ 8.405
24J Rendah
$ 8.595
$ 8.595$ 8.595
24J Tinggi

$ 8.405
$ 8.405$ 8.405

$ 8.595
$ 8.595$ 8.595

$ 75.35181987642682
$ 75.35181987642682$ 75.35181987642682

$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142

+0.33%

-0.05%

-0.17%

-0.17%

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) harga masa nyata ialah $ 8.583. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUMP didagangkan antara $ 8.405 rendah dan $ 8.595 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUMP sepanjang masa ialah $ 75.35181987642682, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.208445100143142.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUMP telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan -0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Maklumat Pasaran

No.60

$ 1.72B
$ 1.72B$ 1.72B

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

$ 8.58B
$ 8.58B$ 8.58B

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45

999,999,298.076278
999,999,298.076278 999,999,298.076278

19.99%

0.04%

SOL

Had Pasaran semasa OFFICIAL TRUMP ialah $ 1.72B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.08M. Bekalan edaran TRUMP ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999298.076278. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.58B.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk OFFICIAL TRUMP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00429-0.05%
30 Hari$ -0.791-8.44%
60 Hari$ -1.478-14.70%
90 Hari$ -0.643-6.97%
Perubahan Harga OFFICIAL TRUMP Hari Ini

Hari ini, TRUMP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00429 (-0.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOFFICIAL TRUMP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.791 (-8.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari OFFICIAL TRUMP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRUMP mengalami perubahan sebanyak $ -1.478 (-14.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari OFFICIAL TRUMP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.643 (-6.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga OFFICIAL TRUMP (TRUMP)?

Semak OFFICIAL TRUMPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus OFFICIAL TRUMP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRUMP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang OFFICIAL TRUMP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian OFFICIAL TRUMP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

OFFICIAL TRUMP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OFFICIAL TRUMP (TRUMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OFFICIAL TRUMP (TRUMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OFFICIAL TRUMP.

Semak OFFICIAL TRUMP ramalan harga sekarang!

Tokenomik OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Memahami tokenomik OFFICIAL TRUMP (TRUMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRUMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Mencari cara membeli OFFICIAL TRUMP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah OFFICIAL TRUMP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRUMP kepada Mata Wang Tempatan

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke VND
225,861.645
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AUD
A$12.78867
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke GBP
6.26559
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke EUR
7.20972
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke USD
$8.583
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MYR
RM36.0486
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TRY
354.22041
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke JPY
¥1,253.118
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ARS
ARS$12,566.54196
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RUB
714.1056
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke INR
755.21817
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke IDR
Rp140,704.89552
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KRW
11,838.61773
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PHP
487.94355
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke EGP
￡E.412.58481
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BRL
R$45.40407
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CAD
C$11.75871
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BDT
1,045.4094
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NGN
12,829.52508
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke COP
$33,396.88215
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ZAR
R.148.74339
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke UAH
353.36211
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke VES
Bs1,373.28
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CLP
$8,153.85
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PKR
Rs2,436.19872
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KZT
4,644.43296
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke THB
฿271.90944
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke TWD
NT$258.3483
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AED
د.إ31.49961
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CHF
Fr6.69474
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke HKD
HK$66.77574
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AMD
֏3,282.1392
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MAD
.د.م76.98951
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MXN
$156.81141
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SAR
ريال32.18625
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PLN
30.72714
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RON
лв36.56358
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke SEK
kr79.13526
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BGN
лв14.16195
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke HUF
Ft2,817.71307
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke CZK
175.86567
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke KWD
د.ك2.609232
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke ILS
28.58139
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke AOA
Kz7,824.00531
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BHD
.د.ب3.235791
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke BMD
$8.583
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke DKK
kr53.98707
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke HNL
L225.13209
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke MUR
388.38075
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NAD
$149.08671
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NOK
kr83.77008
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke NZD
$14.33361
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PAB
B/.8.583
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke PGK
K35.87694
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke QAR
ر.ق31.24212
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) ke RSD
дин.847.82874

OFFICIAL TRUMP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang OFFICIAL TRUMP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web OFFICIAL TRUMP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OFFICIAL TRUMP

Berapakah nilai OFFICIAL TRUMP (TRUMP) hari ini?
Harga langsung TRUMP dalam USD ialah 8.583 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRUMP ke USD?
Harga semasa TRUMP ke USD ialah $ 8.583. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OFFICIAL TRUMP?
Had pasaran untuk TRUMP ialah $ 1.72B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRUMP?
Bekalan edaran TRUMP ialah 200.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRUMP?
TRUMP mencapai harga ATH sebanyak 75.35181987642682 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRUMP?
TRUMP melihat harga ATL sebanyak 1.208445100143142 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRUMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUMPialah $ 3.08M USD.
Adakah TRUMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRUMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:33:43 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan