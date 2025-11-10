TRUST ME BR Harga Hari Ini

Harga langsung TRUST ME BR (TRUSTMEBRO) hari ini ialah $ 0.00006774, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUSTMEBRO kepada USD penukaran adalah $ 0.00006774 setiap TRUSTMEBRO.

TRUST ME BR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRUSTMEBRO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUSTMEBRO didagangkan antara $ 0.00006559 (rendah) dan $ 0.00007395 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUSTMEBRO dipindahkan +1.94% dalam sejam terakhir dan +12.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.82K.

TRUST ME BR (TRUSTMEBRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.82K$ 54.82K $ 54.82K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

