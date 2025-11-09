Trustswap Harga Hari Ini

Harga langsung Trustswap (TRUSTSWAP) hari ini ialah $ 0.05849, dengan 22.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUSTSWAP kepada USD penukaran adalah $ 0.05849 setiap TRUSTSWAP.

Trustswap kini berada pada kedudukan #1375 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.85M, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M TRUSTSWAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUSTSWAP didagangkan antara $ 0.04885 (rendah) dan $ 0.06099 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.02240699, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0125283595814.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUSTSWAP dipindahkan +14.39% dalam sejam terakhir dan -0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 59.01K.

Trustswap (TRUSTSWAP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1375 Modal Pasaran $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Kelantangan (24J) $ 59.01K$ 59.01K $ 59.01K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 Tarikh Keluaran 2020-07-10 00:00:00 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Trustswap ialah $ 5.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.01K. Bekalan edaran TRUSTSWAP ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99995164.26708125. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.85M.