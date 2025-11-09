Swarm Network Harga Hari Ini

Harga langsung Swarm Network (TRUTH) hari ini ialah $ 0.039, dengan 66.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUTH kepada USD penukaran adalah $ 0.039 setiap TRUTH.

Swarm Network kini berada pada kedudukan #558 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRUTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUTH didagangkan antara $ 0.02236 (rendah) dan $ 0.04861 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.023205670279458693, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.010282833131671878.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUTH dipindahkan +7.52% dalam sejam terakhir dan +189.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.53M.

Swarm Network (TRUTH) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.558 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 6.53M$ 6.53M $ 6.53M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 390.00M$ 390.00M $ 390.00M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SUI

