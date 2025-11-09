Swarm NetworkHargae(TRUTH)
Harga langsung Swarm Network (TRUTH) hari ini ialah $ 0.039, dengan 66.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUTH kepada USD penukaran adalah $ 0.039 setiap TRUTH.
Swarm Network kini berada pada kedudukan #558 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRUTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUTH didagangkan antara $ 0.02236 (rendah) dan $ 0.04861 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.023205670279458693, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.010282833131671878.
Dalam prestasi jangka pendek, TRUTH dipindahkan +7.52% dalam sejam terakhir dan +189.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.53M.
No.558
SUI
Had Pasaran semasa Swarm Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.53M. Bekalan edaran TRUTH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 390.00M.
Jejaki perubahan harga untuk Swarm Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.015669
|+66.93%
|30 Hari
|$ +0.02559
|+190.82%
|60 Hari
|$ +0.034
|+680.00%
|90 Hari
|$ +0.034
|+680.00%
Hari ini, TRUTH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.015669 (+66.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02559 (+190.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRUTH mengalami perubahan sebanyak $ +0.034 (+680.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.034 (+680.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Swarm Network (TRUTH)?
Semak Swarm Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Swarm Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.
Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swarm Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jumlah
1 TRUTH = 0.039 USD