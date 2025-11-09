BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Swarm Network langsung hari ini ialah 0.039 USD.TRUTH modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TRUTH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TRUTH

Maklumat Harga TRUTH

Apakah TRUTH

Kertas putih TRUTH

Laman Web Rasmi TRUTH

Tokenomik TRUTH

Ramalan Harga TRUTH

Sejarah TRUTH

TRUTH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TRUTH-ke-Fiat

Swarm Network Logo

Swarm NetworkHargae(TRUTH)

1 TRUTH ke USD Harga Langsung:

$0.03908
+66.93%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:32:45 (UTC+8)

Swarm Network Harga Hari Ini

Harga langsung Swarm Network (TRUTH) hari ini ialah $ 0.039, dengan 66.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUTH kepada USD penukaran adalah $ 0.039 setiap TRUTH.

Swarm Network kini berada pada kedudukan #558 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRUTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUTH didagangkan antara $ 0.02236 (rendah) dan $ 0.04861 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.023205670279458693, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.010282833131671878.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUTH dipindahkan +7.52% dalam sejam terakhir dan +189.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.53M.

Swarm Network (TRUTH) Maklumat Pasaran

No.558

$ 6.53M
$ 390.00M
10,000,000,000
10,000,000,000
SUI

Had Pasaran semasa Swarm Network ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.53M. Bekalan edaran TRUTH ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 390.00M.

Swarm Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02236
24J Rendah
$ 0.04861
24J Tinggi

$ 0.023205670279458693
$ 0.010282833131671878
+7.52%

+66.93%

+189.10%

+189.10%

Swarm Network (TRUTH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Swarm Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.015669+66.93%
30 Hari$ +0.02559+190.82%
60 Hari$ +0.034+680.00%
90 Hari$ +0.034+680.00%
Perubahan Harga Swarm Network Hari Ini

Hari ini, TRUTH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.015669 (+66.93%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSwarm Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02559 (+190.82%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Swarm Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRUTH mengalami perubahan sebanyak $ +0.034 (+680.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Swarm Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.034 (+680.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Swarm Network (TRUTH)?

Semak Swarm Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Swarm Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Swarm Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Swarm Network?

Several key factors influence Swarm Network (TRUTH) prices:

1. Supply and demand dynamics - Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

2. Technology adoption - Real-world usage of Swarm's decentralized storage solutions affects token utility and value.

3. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence influence TRUTH pricing.

4. Network development - Protocol upgrades, partnerships, and ecosystem growth drive price appreciation.

5. Competition - Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin and Arweave.

6. Regulatory environment - Government policies on cryptocurrencies and data storage regulations.

Mengapa orang ingin tahu harga Swarm Network hari ini?

People want to know Swarm Network (TRUTH) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price movements help determine optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. FOMO/opportunity assessment - Fear of missing out drives price checking behavior

Ramalan Harga untuk Swarm Network

Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TRUTH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Swarm Network (TRUTH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Swarm Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Swarm Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TRUTH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Swarm Network Ramalan Harga.

Perihal Swarm Network

TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Swarm Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Swarm Network? Membeli TRUTH adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Swarm Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Swarm Network (TRUTH) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Swarm Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Swarm Network (TRUTH)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Swarm Network

Memiliki Swarm Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Swarm Network (TRUTH) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Pembuat
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
Pembuat
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Swarm Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swarm Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Swarm Network Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swarm Network

Berapakah nilai 1 Swarm Network pada tahun 2030?
Jika Swarm Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Swarm Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Swarm Network (TRUTH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Swarm Network

TRUTH USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TRUTH dengan leveraj. Terokai TRUTH dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Swarm Network (TRUTH) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Swarm Network langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TRUTH/USDT
$0.03908
$0.03908$0.03908
+67.58%
0.00% (USDT)

$0.000000
$0.00000
$0.00000
$0.04104
$0.1058
$0.00006781
$0.0000336
$0.12690
$0.03908
$0.000015311
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TRUTH-ke-USD

Jumlah

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.039 USD