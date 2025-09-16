Lagi Mengenai TRUU

Truth NetworkHargae(TRUU)

1 TRUU ke USD Harga Langsung:

$0.0006705
-0.32%1D
USD
Truth Network (TRUU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:16:39 (UTC+8)

Truth Network (TRUU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006214
24J Rendah
$ 0.0006803
24J Tinggi

$ 0.0006214
$ 0.0006803
$ 0.004114185690751992
$ 0.000458630071505494
-0.36%

-0.32%

+1.71%

+1.71%

Truth Network (TRUU) harga masa nyata ialah $ 0.0006705. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRUU didagangkan antara $ 0.0006214 rendah dan $ 0.0006803 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRUU sepanjang masa ialah $ 0.004114185690751992, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000458630071505494.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRUU telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +1.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Truth Network (TRUU) Maklumat Pasaran

No.1249

$ 8.15M
$ 115.81K
$ 67.05M
12.15B
100,000,000,000
100,000,000,000
12.14%

ETH

Had Pasaran semasa Truth Network ialah $ 8.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 115.81K. Bekalan edaran TRUU ialah 12.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.05M.

Truth Network (TRUU) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Truth Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000002152-0.32%
30 Hari$ -0.0002125-24.07%
60 Hari$ -0.0001185-15.02%
90 Hari$ -0.0010415-60.84%
Perubahan Harga Truth Network Hari Ini

Hari ini, TRUU mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000002152 (-0.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTruth Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002125 (-24.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Truth Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRUU mengalami perubahan sebanyak $ -0.0001185 (-15.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Truth Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0010415 (-60.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Truth Network (TRUU)?

Semak Truth Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Truth Network (TRUU)

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Truth Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRUU ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Truth Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Truth Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Truth Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Truth Network (TRUU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Truth Network (TRUU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Truth Network.

Semak Truth Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Truth Network (TRUU)

Memahami tokenomik Truth Network (TRUU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRUU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Truth Network (TRUU)

Mencari cara membeli Truth Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Truth Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRUU kepada Mata Wang Tempatan

Truth Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Truth Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Truth Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Truth Network

Berapakah nilai Truth Network (TRUU) hari ini?
Harga langsung TRUU dalam USD ialah 0.0006705 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRUU ke USD?
Harga semasa TRUU ke USD ialah $ 0.0006705. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Truth Network?
Had pasaran untuk TRUU ialah $ 8.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRUU?
Bekalan edaran TRUU ialah 12.15B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRUU?
TRUU mencapai harga ATH sebanyak 0.004114185690751992 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRUU?
TRUU melihat harga ATL sebanyak 0.000458630071505494 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRUU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRUUialah $ 115.81K USD.
Adakah TRUU akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRUU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRUUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Truth Network (TRUU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.0006705
