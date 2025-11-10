Truvia Harga Hari Ini

Harga langsung Truvia (TRUVIA) hari ini ialah $ 0.0000001381, dengan 8.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRUVIA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000001381 setiap TRUVIA.

Truvia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TRUVIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRUVIA didagangkan antara $ 0.0000001378 (rendah) dan $ 0.0000003258 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TRUVIA dipindahkan -10.10% dalam sejam terakhir dan -56.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 854.98K.

Truvia (TRUVIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 854.98K$ 854.98K $ 854.98K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Truvia ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 854.98K. Bekalan edaran TRUVIA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.00K.