TRWA Harga Hari Ini

Harga langsung TRWA (TRWA) hari ini ialah $ 0.002501, dengan 9.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TRWA kepada USD penukaran adalah $ 0.002501 setiap TRWA.

TRWA kini berada pada kedudukan #803 mengikut permodalan pasaran pada $ 17.51M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.00B TRWA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TRWA didagangkan antara $ 0.0025 (rendah) dan $ 0.002926 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.020769324352142213, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000074877740838432.

Dalam prestasi jangka pendek, TRWA dipindahkan -2.84% dalam sejam terakhir dan -24.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 126.09K.

TRWA (TRWA) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.803 Modal Pasaran $ 17.51M$ 17.51M $ 17.51M Kelantangan (24J) $ 126.09K$ 126.09K $ 126.09K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.01M$ 25.01M $ 25.01M Bekalan Peredaran 7.00B 7.00B 7.00B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 70.02% Rantaian Blok Awam ETH

