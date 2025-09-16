Apakah itu Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tron pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak TRX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Tron di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tron anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tron Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tron (TRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tron (TRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tron.

Semak Tron ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tron (TRX)

Memahami tokenomik Tron (TRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tron (TRX)

Mencari cara membeli Tron? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tron di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tron Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tron, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tron Berapakah nilai Tron (TRX) hari ini? Harga langsung TRX dalam USD ialah 0.3451 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa TRX ke USD? $ 0.3451 . Lihat Harga semasa TRX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Tron? Had pasaran untuk TRX ialah $ 32.67B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran TRX? Bekalan edaran TRX ialah 94.66B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRX? TRX mencapai harga ATH sebanyak 0.44067471530141733 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRX? TRX melihat harga ATL sebanyak 0.001091259997338057 USD . Berapakah jumlah dagangan TRX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRXialah $ 23.49M USD . Adakah TRX akan naik lebih tinggi tahun ini? TRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Tron (TRX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

