Lagi Mengenai TRX

Maklumat Harga TRX

Kertas putih TRX

Laman Web Rasmi TRX

Tokenomik TRX

Ramalan Harga TRX

Sejarah TRX

TRX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TRX-ke-Fiat

TRX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Tron Logo

TronHargae(TRX)

1 TRX ke USD Harga Langsung:

$0.3449
$0.3449$0.3449
+0.37%1D
USD
Tron (TRX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:04:16 (UTC+8)

Tron (TRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3423
$ 0.3423$ 0.3423
24J Rendah
$ 0.3472
$ 0.3472$ 0.3472
24J Tinggi

$ 0.3423
$ 0.3423$ 0.3423

$ 0.3472
$ 0.3472$ 0.3472

$ 0.44067471530141733
$ 0.44067471530141733$ 0.44067471530141733

$ 0.001091259997338057
$ 0.001091259997338057$ 0.001091259997338057

-0.29%

+0.37%

+2.25%

+2.25%

Tron (TRX) harga masa nyata ialah $ 0.3451. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRX didagangkan antara $ 0.3423 rendah dan $ 0.3472 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRX sepanjang masa ialah $ 0.44067471530141733, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001091259997338057.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRX telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +2.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tron (TRX) Maklumat Pasaran

No.9

$ 32.67B
$ 32.67B$ 32.67B

$ 23.49M
$ 23.49M$ 23.49M

$ 32.67B
$ 32.67B$ 32.67B

94.66B
94.66B 94.66B

--
----

94,664,494,504.6405
94,664,494,504.6405 94,664,494,504.6405

0.81%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

TRX

Had Pasaran semasa Tron ialah $ 32.67B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.49M. Bekalan edaran TRX ialah 94.66B, dengan jumlah bekalan sebanyak 94664494504.6405. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.67B.

Tron (TRX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tron hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001271+0.37%
30 Hari$ -0.0068-1.94%
60 Hari$ +0.0192+5.89%
90 Hari$ +0.0745+27.53%
Perubahan Harga Tron Hari Ini

Hari ini, TRX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001271 (+0.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTron

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0068 (-1.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tron

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TRX mengalami perubahan sebanyak $ +0.0192 (+5.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tron

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0745 (+27.53%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tron (TRX)?

Semak Tronhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tron pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TRX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tron di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tron anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tron Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tron (TRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tron (TRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tron.

Semak Tron ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tron (TRX)

Memahami tokenomik Tron (TRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tron (TRX)

Mencari cara membeli Tron? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tron di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TRX kepada Mata Wang Tempatan

1 Tron(TRX) ke VND
9,081.3065
1 Tron(TRX) ke AUD
A$0.514199
1 Tron(TRX) ke GBP
0.251923
1 Tron(TRX) ke EUR
0.289884
1 Tron(TRX) ke USD
$0.3451
1 Tron(TRX) ke MYR
RM1.44942
1 Tron(TRX) ke TRY
14.242277
1 Tron(TRX) ke JPY
¥50.3846
1 Tron(TRX) ke ARS
ARS$504.529298
1 Tron(TRX) ke RUB
28.674359
1 Tron(TRX) ke INR
30.382604
1 Tron(TRX) ke IDR
Rp5,657.376144
1 Tron(TRX) ke KRW
476.655571
1 Tron(TRX) ke PHP
19.646543
1 Tron(TRX) ke EGP
￡E.16.592408
1 Tron(TRX) ke BRL
R$1.832481
1 Tron(TRX) ke CAD
C$0.472787
1 Tron(TRX) ke BDT
42.03318
1 Tron(TRX) ke NGN
515.841676
1 Tron(TRX) ke COP
$1,348.046875
1 Tron(TRX) ke ZAR
R.5.994387
1 Tron(TRX) ke UAH
14.207767
1 Tron(TRX) ke VES
Bs55.216
1 Tron(TRX) ke CLP
$327.4999
1 Tron(TRX) ke PKR
Rs97.953184
1 Tron(TRX) ke KZT
186.740512
1 Tron(TRX) ke THB
฿10.929317
1 Tron(TRX) ke TWD
NT$10.390961
1 Tron(TRX) ke AED
د.إ1.266517
1 Tron(TRX) ke CHF
Fr0.269178
1 Tron(TRX) ke HKD
HK$2.684878
1 Tron(TRX) ke AMD
֏131.96624
1 Tron(TRX) ke MAD
.د.م3.095547
1 Tron(TRX) ke MXN
$6.329134
1 Tron(TRX) ke SAR
ريال1.294125
1 Tron(TRX) ke PLN
1.238909
1 Tron(TRX) ke RON
лв1.477028
1 Tron(TRX) ke SEK
kr3.192175
1 Tron(TRX) ke BGN
лв0.569415
1 Tron(TRX) ke HUF
Ft113.741509
1 Tron(TRX) ke CZK
7.098707
1 Tron(TRX) ke KWD
د.ك0.1052555
1 Tron(TRX) ke ILS
1.149183
1 Tron(TRX) ke AOA
Kz314.582807
1 Tron(TRX) ke BHD
.د.ب0.1301027
1 Tron(TRX) ke BMD
$0.3451
1 Tron(TRX) ke DKK
kr2.177581
1 Tron(TRX) ke HNL
L9.051973
1 Tron(TRX) ke MUR
15.615775
1 Tron(TRX) ke NAD
$5.994387
1 Tron(TRX) ke NOK
kr3.38198
1 Tron(TRX) ke NZD
$0.576317
1 Tron(TRX) ke PAB
B/.0.3451
1 Tron(TRX) ke PGK
K1.442518
1 Tron(TRX) ke QAR
ر.ق1.256164
1 Tron(TRX) ke RSD
дин.34.19941

Tron Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tron, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tron Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tron

Berapakah nilai Tron (TRX) hari ini?
Harga langsung TRX dalam USD ialah 0.3451 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TRX ke USD?
Harga semasa TRX ke USD ialah $ 0.3451. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tron?
Had pasaran untuk TRX ialah $ 32.67B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TRX?
Bekalan edaran TRX ialah 94.66B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TRX?
TRX mencapai harga ATH sebanyak 0.44067471530141733 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TRX?
TRX melihat harga ATL sebanyak 0.001091259997338057 USD.
Berapakah jumlah dagangan TRX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TRXialah $ 23.49M USD.
Adakah TRX akan naik lebih tinggi tahun ini?
TRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:04:16 (UTC+8)

Tron (TRX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan