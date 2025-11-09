Tesla Harga Hari Ini

Harga langsung Tesla (TSLAON) hari ini ialah $ 435.25, dengan 1.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TSLAON kepada USD penukaran adalah $ 435.25 setiap TSLAON.

Tesla kini berada pada kedudukan #1399 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.06M, dengan bekalan edaran sebanyak 11.63K TSLAON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TSLAON didagangkan antara $ 422.32 (rendah) dan $ 460.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 473.8661895239948, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 329.3669085162907.

Dalam prestasi jangka pendek, TSLAON dipindahkan +3.00% dalam sejam terakhir dan -5.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.31K.

Tesla (TSLAON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1399 Modal Pasaran $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Kelantangan (24J) $ 62.31K$ 62.31K $ 62.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Bekalan Peredaran 11.63K 11.63K 11.63K Jumlah Bekalan 11,627.32462735 11,627.32462735 11,627.32462735 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Tesla ialah $ 5.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.31K. Bekalan edaran TSLAON ialah 11.63K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11627.32462735. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.06M.