Tesla xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Tesla xStock (TSLAX) hari ini ialah $ 436.01, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TSLAX kepada USD penukaran adalah $ 436.01 setiap TSLAX.

Tesla xStock kini berada pada kedudukan #569 mengikut permodalan pasaran pada $ 40.55M, dengan bekalan edaran sebanyak 93.00K TSLAX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TSLAX didagangkan antara $ 430.64 (rendah) dan $ 437.75 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 474.6824248978316, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 290.2836164741007.

Dalam prestasi jangka pendek, TSLAX dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -7.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.42K.

Tesla xStock (TSLAX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.569 Modal Pasaran $ 40.55M$ 40.55M $ 40.55M Kelantangan (24J) $ 57.42K$ 57.42K $ 57.42K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.55M$ 40.55M $ 40.55M Bekalan Peredaran 93.00K 93.00K 93.00K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 92,998.18651906 92,998.18651906 92,998.18651906 Rantaian Blok Awam SOL

