Taiwan Semiconductor Harga Hari Ini

Harga langsung Taiwan Semiconductor (TSMON) hari ini ialah $ 312.4, dengan 7.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TSMON kepada USD penukaran adalah $ 312.4 setiap TSMON.

Taiwan Semiconductor kini berada pada kedudukan #2003 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.40M, dengan bekalan edaran sebanyak 4.47K TSMON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TSMON didagangkan antara $ 289.49 (rendah) dan $ 632.18 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 315.98059769287, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 228.88466810009672.

Dalam prestasi jangka pendek, TSMON dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan +5.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 100.91K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2003 Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) $ 100.91K$ 100.91K $ 100.91K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Bekalan Peredaran 4.47K 4.47K 4.47K Jumlah Bekalan 4,474.9278992 4,474.9278992 4,474.9278992 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Taiwan Semiconductor ialah $ 1.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.91K. Bekalan edaran TSMON ialah 4.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4474.9278992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.40M.