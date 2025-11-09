TOYOW Harga Hari Ini

Harga langsung TOYOW (TTN) hari ini ialah $ 0.1172, dengan 0.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TTN kepada USD penukaran adalah $ 0.1172 setiap TTN.

TOYOW kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TTN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TTN didagangkan antara $ 0.1154 (rendah) dan $ 0.1183 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TTN dipindahkan +0.08% dalam sejam terakhir dan -19.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 480.42K.

TOYOW (TTN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 480.42K$ 480.42K $ 480.42K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.20M$ 117.20M $ 117.20M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa TOYOW ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 480.42K. Bekalan edaran TTN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.20M.