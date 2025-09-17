Lagi Mengenai TUBES

Maklumat Harga TUBES

Laman Web Rasmi TUBES

Tokenomik TUBES

Ramalan Harga TUBES

Sejarah TUBES

TUBES Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TUBES-ke-Fiat

TUBES Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

TUBES Logo

TUBESHargae(TUBES)

1 TUBES ke USD Harga Langsung:

$0.081
$0.081$0.081
-0.12%1D
USD
TUBES (TUBES) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:34:04 (UTC+8)

TUBES (TUBES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0727
$ 0.0727$ 0.0727
24J Rendah
$ 0.0904
$ 0.0904$ 0.0904
24J Tinggi

$ 0.0727
$ 0.0727$ 0.0727

$ 0.0904
$ 0.0904$ 0.0904

$ 3.5120072983704493
$ 3.5120072983704493$ 3.5120072983704493

$ 0.09029889002106577
$ 0.09029889002106577$ 0.09029889002106577

0.00%

-0.12%

+123.14%

+123.14%

TUBES (TUBES) harga masa nyata ialah $ 0.081. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUBES didagangkan antara $ 0.0727 rendah dan $ 0.0904 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUBES sepanjang masa ialah $ 3.5120072983704493, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09029889002106577.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUBES telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.12% dalam 24 jam dan +123.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TUBES (TUBES) Maklumat Pasaran

No.8020

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 620.15
$ 620.15$ 620.15

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

0.00
0.00 0.00

39,000,000
39,000,000 39,000,000

39,000,000
39,000,000 39,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa TUBES ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 620.15. Bekalan edaran TUBES ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 39000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.16M.

TUBES (TUBES) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TUBES hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000097-0.12%
30 Hari$ -0.1183-59.36%
60 Hari$ -0.0143-15.01%
90 Hari$ -0.1559-65.81%
Perubahan Harga TUBES Hari Ini

Hari ini, TUBES mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000097 (-0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTUBES

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1183 (-59.36%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TUBES

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TUBES mengalami perubahan sebanyak $ -0.0143 (-15.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TUBES

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.1559 (-65.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TUBES (TUBES)?

Semak TUBEShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TUBES (TUBES)

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TUBES pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TUBES ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TUBES di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TUBES anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TUBES Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TUBES (TUBES) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TUBES (TUBES) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TUBES.

Semak TUBES ramalan harga sekarang!

Tokenomik TUBES (TUBES)

Memahami tokenomik TUBES (TUBES) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TUBES dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TUBES (TUBES)

Mencari cara membeli TUBES? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TUBES di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TUBES kepada Mata Wang Tempatan

1 TUBES(TUBES) ke VND
2,131.515
1 TUBES(TUBES) ke AUD
A$0.12069
1 TUBES(TUBES) ke GBP
0.05913
1 TUBES(TUBES) ke EUR
0.06804
1 TUBES(TUBES) ke USD
$0.081
1 TUBES(TUBES) ke MYR
RM0.3402
1 TUBES(TUBES) ke TRY
3.34287
1 TUBES(TUBES) ke JPY
¥11.826
1 TUBES(TUBES) ke ARS
ARS$118.59372
1 TUBES(TUBES) ke RUB
6.7392
1 TUBES(TUBES) ke INR
7.12719
1 TUBES(TUBES) ke IDR
Rp1,327.86864
1 TUBES(TUBES) ke KRW
111.72411
1 TUBES(TUBES) ke PHP
4.60485
1 TUBES(TUBES) ke EGP
￡E.3.89367
1 TUBES(TUBES) ke BRL
R$0.42849
1 TUBES(TUBES) ke CAD
C$0.11097
1 TUBES(TUBES) ke BDT
9.8658
1 TUBES(TUBES) ke NGN
121.07556
1 TUBES(TUBES) ke COP
$315.17505
1 TUBES(TUBES) ke ZAR
R.1.40373
1 TUBES(TUBES) ke UAH
3.33477
1 TUBES(TUBES) ke VES
Bs12.96
1 TUBES(TUBES) ke CLP
$76.95
1 TUBES(TUBES) ke PKR
Rs22.99104
1 TUBES(TUBES) ke KZT
43.83072
1 TUBES(TUBES) ke THB
฿2.56608
1 TUBES(TUBES) ke TWD
NT$2.4381
1 TUBES(TUBES) ke AED
د.إ0.29727
1 TUBES(TUBES) ke CHF
Fr0.06318
1 TUBES(TUBES) ke HKD
HK$0.63018
1 TUBES(TUBES) ke AMD
֏30.9744
1 TUBES(TUBES) ke MAD
.د.م0.72657
1 TUBES(TUBES) ke MXN
$1.47987
1 TUBES(TUBES) ke SAR
ريال0.30375
1 TUBES(TUBES) ke PLN
0.28998
1 TUBES(TUBES) ke RON
лв0.34506
1 TUBES(TUBES) ke SEK
kr0.74682
1 TUBES(TUBES) ke BGN
лв0.13365
1 TUBES(TUBES) ke HUF
Ft26.59149
1 TUBES(TUBES) ke CZK
1.65969
1 TUBES(TUBES) ke KWD
د.ك0.024624
1 TUBES(TUBES) ke ILS
0.26973
1 TUBES(TUBES) ke AOA
Kz73.83717
1 TUBES(TUBES) ke BHD
.د.ب0.030537
1 TUBES(TUBES) ke BMD
$0.081
1 TUBES(TUBES) ke DKK
kr0.50949
1 TUBES(TUBES) ke HNL
L2.12463
1 TUBES(TUBES) ke MUR
3.66525
1 TUBES(TUBES) ke NAD
$1.40697
1 TUBES(TUBES) ke NOK
kr0.79056
1 TUBES(TUBES) ke NZD
$0.13527
1 TUBES(TUBES) ke PAB
B/.0.081
1 TUBES(TUBES) ke PGK
K0.33858
1 TUBES(TUBES) ke QAR
ر.ق0.29484
1 TUBES(TUBES) ke RSD
дин.8.00118

TUBES Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TUBES, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web TUBES Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TUBES

Berapakah nilai TUBES (TUBES) hari ini?
Harga langsung TUBES dalam USD ialah 0.081 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TUBES ke USD?
Harga semasa TUBES ke USD ialah $ 0.081. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TUBES?
Had pasaran untuk TUBES ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TUBES?
Bekalan edaran TUBES ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TUBES?
TUBES mencapai harga ATH sebanyak 3.5120072983704493 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TUBES?
TUBES melihat harga ATL sebanyak 0.09029889002106577 USD.
Berapakah jumlah dagangan TUBES?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TUBESialah $ 620.15 USD.
Adakah TUBES akan naik lebih tinggi tahun ini?
TUBES mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TUBESramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:34:04 (UTC+8)

TUBES (TUBES) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TUBES-ke-USD

Jumlah

TUBES
TUBES
USD
USD

1 TUBES = 0.081 USD

Berdagang TUBES

TUBESUSDT
$0.081
$0.081$0.081
-0.12%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan