Tuna Chain Harga Hari Ini

Harga langsung Tuna Chain (TUNACHAIN) hari ini ialah $ 0.000994, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TUNACHAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.000994 setiap TUNACHAIN.

Tuna Chain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TUNACHAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TUNACHAIN didagangkan antara $ 0.0009936 (rendah) dan $ 0.0009967 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TUNACHAIN dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -14.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.29K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 53.29K$ 53.29K $ 53.29K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.74K$ 208.74K $ 208.74K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Tuna Chain ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.29K. Bekalan edaran TUNACHAIN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.74K.