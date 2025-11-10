BursaDEX+
Harga Turtle langsung hari ini ialah 0.09916 USD.TURTLE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TURTLE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TURTLE

Maklumat Harga TURTLE

Apakah TURTLE

Kertas putih TURTLE

Laman Web Rasmi TURTLE

Tokenomik TURTLE

Ramalan Harga TURTLE

Sejarah TURTLE

TURTLE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TURTLE-ke-Fiat

TURTLE Spot

TURTLE Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Turtle Logo

TurtleHargae(TURTLE)

1 TURTLE ke USD Harga Langsung:

$0.09916
-0.81%1D
USD
Turtle (TURTLE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:19:29 (UTC+8)

Turtle Harga Hari Ini

Harga langsung Turtle (TURTLE) hari ini ialah $ 0.09916, dengan 0.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TURTLE kepada USD penukaran adalah $ 0.09916 setiap TURTLE.

Turtle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TURTLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TURTLE didagangkan antara $ 0.09166 (rendah) dan $ 0.10163 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TURTLE dipindahkan -1.68% dalam sejam terakhir dan -17.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 124.09K.

Turtle (TURTLE) Maklumat Pasaran

$ 124.09K
$ 99.16M
1,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Turtle ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 124.09K. Bekalan edaran TURTLE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.16M.

Turtle Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09166
24J Rendah
$ 0.10163
24J Tinggi

$ 0.09166
$ 0.10163
--
--
-1.68%

-0.80%

-17.10%

-17.10%

Turtle (TURTLE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Turtle hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008098-0.80%
30 Hari$ +0.04916+98.32%
60 Hari$ +0.04916+98.32%
90 Hari$ +0.04916+98.32%
Perubahan Harga Turtle Hari Ini

Hari ini, TURTLE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0008098 (-0.80%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTurtle

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04916 (+98.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Turtle

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TURTLE mengalami perubahan sebanyak $ +0.04916 (+98.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Turtle

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04916 (+98.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Turtle (TURTLE)?

Semak Turtlehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Turtle

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Turtle pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Turtle?

TURTLE token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact TURTLE's value.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and holder participation influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations can cause price volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features impact investor confidence.

Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.

Mengapa orang ingin tahu harga Turtle hari ini?

People want to know Turtle (TURTLE) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses
3. Market timing - Identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Assess volatility and adjust position sizes accordingly
5. Arbitrage opportunities - Compare prices across different exchanges
6. Investment research - Analyze price trends and patterns for future predictions

Real-time price data is essential for making informed cryptocurrency investment decisions.

Ramalan Harga untuk Turtle

Turtle (TURTLE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TURTLE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Turtle (TURTLE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Turtle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Turtle yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TURTLE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Turtle Ramalan Harga.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Turtle dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Turtle? Membeli TURTLE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Turtle. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Turtle (TURTLE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Turtle akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Turtle (TURTLE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Turtle

Memiliki Turtle membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Turtle (TURTLE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Turtle (TURTLE)

Turtle is a Web3 distribution protocol that monetizes user wallet activity—including liquidity deployment, earned yields, swaps via partners, staking, and referral usage—through APIs, enabling distribution partners to generate additional income seamlessly without adding any risk or extra steps for users.

Turtle Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Turtle, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Turtle Rasmi
Peneroka Blok

