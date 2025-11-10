Turtle Harga Hari Ini

Harga langsung Turtle (TURTLE) hari ini ialah $ 0.09916, dengan 0.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TURTLE kepada USD penukaran adalah $ 0.09916 setiap TURTLE.

Turtle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TURTLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TURTLE didagangkan antara $ 0.09166 (rendah) dan $ 0.10163 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TURTLE dipindahkan -1.68% dalam sejam terakhir dan -17.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 124.09K.

Turtle (TURTLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 124.09K$ 124.09K $ 124.09K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.16M$ 99.16M $ 99.16M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Turtle ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 124.09K. Bekalan edaran TURTLE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.16M.