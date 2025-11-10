Tokenomik Turtle (TURTLE)

Tokenomik Turtle (TURTLE)

Lihat cerapan utama tentang Turtle (TURTLE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:32:39 (UTC+8)
USD

Turtle (TURTLE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Turtle (TURTLE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 100.28M
$ 100.28M$ 100.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.32
$ 0.32$ 0.32
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.10028
$ 0.10028$ 0.10028

Turtle (TURTLE) Maklumat

Turtle is a Web3 distribution protocol that monetizes user wallet activity—including liquidity deployment, earned yields, swaps via partners, staking, and referral usage—through APIs, enabling distribution partners to generate additional income seamlessly without adding any risk or extra steps for users.

Laman Web Rasmi:
https://www.turtle.xyz/
Kertas putih:
https://docs.turtle.xyz/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x66fD8de541c0594b4DccdFc13Bf3a390E50d3Afd

Tokenomik Turtle (TURTLE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Turtle (TURTLE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TURTLE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TURTLE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TURTLE, terokai TURTLE harga langsung token!

Cara Membeli TURTLE

Berminat untuk menambah Turtle (TURTLE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TURTLE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Turtle (TURTLE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TURTLE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TURTLE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TURTLE? Halaman ramalan harga TURTLE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi