TrueUSD Logo

TrueUSDHargae(TUSD)

1 TUSD ke USD Harga Langsung:

$0.9971
$0.9971$0.9971
-0.04%1D
USD
TrueUSD (TUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:13:34 (UTC+8)

TrueUSD (TUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9969
$ 0.9969$ 0.9969
24J Rendah
$ 0.9976
$ 0.9976$ 0.9976
24J Tinggi

$ 0.9969
$ 0.9969$ 0.9969

$ 0.9976
$ 0.9976$ 0.9976

$ 1.364490032196045
$ 1.364490032196045$ 1.364490032196045

$ 0.917876956195
$ 0.917876956195$ 0.917876956195

-0.03%

-0.04%

+0.11%

+0.11%

TrueUSD (TUSD) harga masa nyata ialah $ 0.9972. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUSD didagangkan antara $ 0.9969 rendah dan $ 0.9976 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUSD sepanjang masa ialah $ 1.364490032196045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.917876956195.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUSD telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan +0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TrueUSD (TUSD) Maklumat Pasaran

No.122

$ 493.13M
$ 493.13M$ 493.13M

$ 107.01K
$ 107.01K$ 107.01K

$ 493.13M
$ 493.13M$ 493.13M

494.52M
494.52M 494.52M

494,515,083
494,515,083 494,515,083

0.01%

2018-03-07 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

Had Pasaran semasa TrueUSD ialah $ 493.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 107.01K. Bekalan edaran TUSD ialah 494.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 494515083. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 493.13M.

TrueUSD (TUSD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TrueUSD hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000399-0.04%
30 Hari$ -0.0002-0.03%
60 Hari$ +0.0002+0.02%
90 Hari$ +0.0021+0.21%
Perubahan Harga TrueUSD Hari Ini

Hari ini, TUSD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000399 (-0.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTrueUSD

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002 (-0.03%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TrueUSD

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TUSD mengalami perubahan sebanyak $ +0.0002 (+0.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TrueUSD

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0021 (+0.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TrueUSD (TUSD)?

Semak TrueUSDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

TrueUSD tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TrueUSD pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TUSD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TrueUSD di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TrueUSD anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TrueUSD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TrueUSD (TUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TrueUSD (TUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TrueUSD.

Semak TrueUSD ramalan harga sekarang!

Tokenomik TrueUSD (TUSD)

Memahami tokenomik TrueUSD (TUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TrueUSD (TUSD)

Mencari cara membeli TrueUSD? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TrueUSD di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TUSD kepada Mata Wang Tempatan

1 TrueUSD(TUSD) ke VND
26,241.318
1 TrueUSD(TUSD) ke AUD
A$1.485828
1 TrueUSD(TUSD) ke GBP
0.727956
1 TrueUSD(TUSD) ke EUR
0.837648
1 TrueUSD(TUSD) ke USD
$0.9972
1 TrueUSD(TUSD) ke MYR
RM4.18824
1 TrueUSD(TUSD) ke TRY
41.154444
1 TrueUSD(TUSD) ke JPY
¥145.5912
1 TrueUSD(TUSD) ke ARS
ARS$1,464.308424
1 TrueUSD(TUSD) ke RUB
82.96704
1 TrueUSD(TUSD) ke INR
87.643908
1 TrueUSD(TUSD) ke IDR
Rp16,347.538368
1 TrueUSD(TUSD) ke KRW
1,375.447932
1 TrueUSD(TUSD) ke PHP
56.630988
1 TrueUSD(TUSD) ke EGP
￡E.47.945376
1 TrueUSD(TUSD) ke BRL
R$5.28516
1 TrueUSD(TUSD) ke CAD
C$1.366164
1 TrueUSD(TUSD) ke BDT
121.45896
1 TrueUSD(TUSD) ke NGN
1,492.8084
1 TrueUSD(TUSD) ke COP
$3,880.15506
1 TrueUSD(TUSD) ke ZAR
R.17.271504
1 TrueUSD(TUSD) ke UAH
41.054724
1 TrueUSD(TUSD) ke VES
Bs159.552
1 TrueUSD(TUSD) ke CLP
$946.3428
1 TrueUSD(TUSD) ke PKR
Rs283.045248
1 TrueUSD(TUSD) ke KZT
539.604864
1 TrueUSD(TUSD) ke THB
฿31.591296
1 TrueUSD(TUSD) ke TWD
NT$30.005748
1 TrueUSD(TUSD) ke AED
د.إ3.659724
1 TrueUSD(TUSD) ke CHF
Fr0.777816
1 TrueUSD(TUSD) ke HKD
HK$7.758216
1 TrueUSD(TUSD) ke AMD
֏381.32928
1 TrueUSD(TUSD) ke MAD
.د.م8.944884
1 TrueUSD(TUSD) ke MXN
$18.238788
1 TrueUSD(TUSD) ke SAR
ريال3.7395
1 TrueUSD(TUSD) ke PLN
3.569976
1 TrueUSD(TUSD) ke RON
лв4.268016
1 TrueUSD(TUSD) ke SEK
kr9.194184
1 TrueUSD(TUSD) ke BGN
лв1.64538
1 TrueUSD(TUSD) ke HUF
Ft327.370788
1 TrueUSD(TUSD) ke CZK
20.432628
1 TrueUSD(TUSD) ke KWD
د.ك0.3031488
1 TrueUSD(TUSD) ke ILS
3.320676
1 TrueUSD(TUSD) ke AOA
Kz914.023548
1 TrueUSD(TUSD) ke BHD
.د.ب0.3759444
1 TrueUSD(TUSD) ke BMD
$0.9972
1 TrueUSD(TUSD) ke DKK
kr6.272388
1 TrueUSD(TUSD) ke HNL
L26.086752
1 TrueUSD(TUSD) ke MUR
45.252936
1 TrueUSD(TUSD) ke NAD
$17.321364
1 TrueUSD(TUSD) ke NOK
kr9.732672
1 TrueUSD(TUSD) ke NZD
$1.665324
1 TrueUSD(TUSD) ke PAB
B/.0.9972
1 TrueUSD(TUSD) ke PGK
K4.158324
1 TrueUSD(TUSD) ke QAR
ر.ق3.629808
1 TrueUSD(TUSD) ke RSD
дин.98.453556

TrueUSD Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TrueUSD, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TrueUSD Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TrueUSD

Berapakah nilai TrueUSD (TUSD) hari ini?
Harga langsung TUSD dalam USD ialah 0.9972 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TUSD ke USD?
Harga semasa TUSD ke USD ialah $ 0.9972. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TrueUSD?
Had pasaran untuk TUSD ialah $ 493.13M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TUSD?
Bekalan edaran TUSD ialah 494.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TUSD?
TUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.364490032196045 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TUSD?
TUSD melihat harga ATL sebanyak 0.917876956195 USD.
Berapakah jumlah dagangan TUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TUSDialah $ 107.01K USD.
Adakah TUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
TUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
TrueUSD (TUSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

