$0.068126
Tutorial (TUT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:34:12 (UTC+8)

Tutorial (TUT) Maklumat Harga (USD)

$ 0.06777
Tutorial (TUT) harga masa nyata ialah $ 0.068204. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUT didagangkan antara $ 0.06777 rendah dan $ 0.068908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUT sepanjang masa ialah $ 0.08092095681788791, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00025507551097587.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUT telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan +0.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tutorial (TUT) Maklumat Pasaran

No.537

$ 57.14M
$ 57.14M$ 57.14M

$ 67.57K
$ 67.57K$ 67.57K

$ 68.20M
$ 68.20M$ 68.20M

837.85M
837.85M 837.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

837,849,803.9760288
837,849,803.9760288 837,849,803.9760288

83.78%

BSC

Had Pasaran semasa Tutorial ialah $ 57.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.57K. Bekalan edaran TUT ialah 837.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 837849803.9760288. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.20M.

Tutorial (TUT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tutorial hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011562+0.17%
30 Hari$ +0.008278+13.81%
60 Hari$ +0.007174+11.75%
90 Hari$ +0.033075+94.15%
Perubahan Harga Tutorial Hari Ini

Hari ini, TUT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00011562 (+0.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTutorial

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.008278 (+13.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tutorial

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TUT mengalami perubahan sebanyak $ +0.007174 (+11.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tutorial

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.033075 (+94.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tutorial (TUT)?

Semak Tutorialhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tutorial (TUT)

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Tutorial tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tutorial pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TUT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tutorial di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tutorial anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tutorial Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tutorial (TUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tutorial (TUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tutorial.

Semak Tutorial ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tutorial (TUT)

Memahami tokenomik Tutorial (TUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tutorial (TUT)

Mencari cara membeli Tutorial? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tutorial di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TUT kepada Mata Wang Tempatan

1 Tutorial(TUT) ke VND
1,794.78826
1 Tutorial(TUT) ke AUD
A$0.10162396
1 Tutorial(TUT) ke GBP
0.04978892
1 Tutorial(TUT) ke EUR
0.05729136
1 Tutorial(TUT) ke USD
$0.068204
1 Tutorial(TUT) ke MYR
RM0.2864568
1 Tutorial(TUT) ke TRY
2.81477908
1 Tutorial(TUT) ke JPY
¥9.957784
1 Tutorial(TUT) ke ARS
ARS$99.85884048
1 Tutorial(TUT) ke RUB
5.6745728
1 Tutorial(TUT) ke INR
6.00126996
1 Tutorial(TUT) ke IDR
Rp1,118.09818176
1 Tutorial(TUT) ke KRW
94.07445924
1 Tutorial(TUT) ke PHP
3.8773974
1 Tutorial(TUT) ke EGP
￡E.3.27856628
1 Tutorial(TUT) ke BRL
R$0.36079916
1 Tutorial(TUT) ke CAD
C$0.09343948
1 Tutorial(TUT) ke BDT
8.3072472
1 Tutorial(TUT) ke NGN
101.94861104
1 Tutorial(TUT) ke COP
$265.3851742
1 Tutorial(TUT) ke ZAR
R.1.18197532
1 Tutorial(TUT) ke UAH
2.80795868
1 Tutorial(TUT) ke VES
Bs10.91264
1 Tutorial(TUT) ke CLP
$64.7938
1 Tutorial(TUT) ke PKR
Rs19.35902336
1 Tutorial(TUT) ke KZT
36.90654848
1 Tutorial(TUT) ke THB
฿2.16070272
1 Tutorial(TUT) ke TWD
NT$2.0529404
1 Tutorial(TUT) ke AED
د.إ0.25030868
1 Tutorial(TUT) ke CHF
Fr0.05319912
1 Tutorial(TUT) ke HKD
HK$0.53062712
1 Tutorial(TUT) ke AMD
֏26.0812096
1 Tutorial(TUT) ke MAD
.د.م0.61178988
1 Tutorial(TUT) ke MXN
$1.24608708
1 Tutorial(TUT) ke SAR
ريال0.255765
1 Tutorial(TUT) ke PLN
0.24417032
1 Tutorial(TUT) ke RON
лв0.29054904
1 Tutorial(TUT) ke SEK
kr0.62884088
1 Tutorial(TUT) ke BGN
лв0.1125366
1 Tutorial(TUT) ke HUF
Ft22.39069116
1 Tutorial(TUT) ke CZK
1.39749996
1 Tutorial(TUT) ke KWD
د.ك0.020734016
1 Tutorial(TUT) ke ILS
0.22711932
1 Tutorial(TUT) ke AOA
Kz62.17272028
1 Tutorial(TUT) ke BHD
.د.ب0.025712908
1 Tutorial(TUT) ke BMD
$0.068204
1 Tutorial(TUT) ke DKK
kr0.42900316
1 Tutorial(TUT) ke HNL
L1.78899092
1 Tutorial(TUT) ke MUR
3.086231
1 Tutorial(TUT) ke NAD
$1.18470348
1 Tutorial(TUT) ke NOK
kr0.66567104
1 Tutorial(TUT) ke NZD
$0.11390068
1 Tutorial(TUT) ke PAB
B/.0.068204
1 Tutorial(TUT) ke PGK
K0.28509272
1 Tutorial(TUT) ke QAR
ر.ق0.24826256
1 Tutorial(TUT) ke RSD
дин.6.73719112

Tutorial Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tutorial, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Tutorial Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tutorial

Berapakah nilai Tutorial (TUT) hari ini?
Harga langsung TUT dalam USD ialah 0.068204 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TUT ke USD?
Harga semasa TUT ke USD ialah $ 0.068204. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tutorial?
Had pasaran untuk TUT ialah $ 57.14M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TUT?
Bekalan edaran TUT ialah 837.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TUT?
TUT mencapai harga ATH sebanyak 0.08092095681788791 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TUT?
TUT melihat harga ATL sebanyak 0.00025507551097587 USD.
Berapakah jumlah dagangan TUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TUTialah $ 67.57K USD.
Adakah TUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:34:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

