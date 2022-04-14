Tokenomik Tutorial (TUT)

Lihat cerapan utama tentang Tutorial (TUT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Tutorial (TUT) Maklumat

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Laman Web Rasmi:
https://www.tutorialtoken.com
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3

Tutorial (TUT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Tutorial (TUT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 58.99M
$ 58.99M
Jumlah Bekalan:
$ 837.85M
$ 837.85M
Bekalan Edaran:
$ 837.85M
$ 837.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 70.41M
$ 70.41M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.082293
$ 0.082293
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00025507551097587
$ 0.00025507551097587
Harga Semasa:
$ 0.070411
$ 0.070411

Tokenomik Tutorial (TUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Tutorial (TUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TUT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TUT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TUT, terokai TUT harga langsung token!

Cara Membeli TUT

Berminat untuk menambah Tutorial (TUT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TUT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Tutorial (TUT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TUT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TUT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TUT? Halaman ramalan harga TUT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.