TUX Project Logo

TUX ProjectHargae(TUXC)

1 TUXC ke USD Harga Langsung:

$0.0004797
+5.75%1D
USD
TUX Project (TUXC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:05:13 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000365
24J Rendah
$ 0.0007498
24J Tinggi

$ 0.000365
$ 0.0007498
--
--
+11.11%

+5.75%

+30.63%

+30.63%

TUX Project (TUXC) harga masa nyata ialah $ 0.0004797. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUXC didagangkan antara $ 0.000365 rendah dan $ 0.0007498 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUXC sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUXC telah berubah sebanyak +11.11% sejak sejam yang lalu, +5.75% dalam 24 jam dan +30.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TUX Project (TUXC) Maklumat Pasaran

--
$ 18.32K
$ 3.89M
--
8,100,000,000
ARB

Had Pasaran semasa TUX Project ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.32K. Bekalan edaran TUXC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 8100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.89M.

TUX Project (TUXC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TUX Project hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000026083+5.75%
30 Hari$ +0.0000794+19.83%
60 Hari$ +0.0001383+40.50%
90 Hari$ -0.0001899-28.37%
Perubahan Harga TUX Project Hari Ini

Hari ini, TUXC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000026083 (+5.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTUX Project

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000794 (+19.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TUX Project

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TUXC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001383 (+40.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TUX Project

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0001899 (-28.37%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TUX Project (TUXC)?

Semak TUX Projecthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TUX Project pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TUXC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TUX Project di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TUX Project anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TUX Project Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TUX Project (TUXC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TUX Project (TUXC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TUX Project.

Semak TUX Project ramalan harga sekarang!

Tokenomik TUX Project (TUXC)

Memahami tokenomik TUX Project (TUXC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TUXC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TUX Project (TUXC)

Mencari cara membeli TUX Project? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TUX Project di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TUXC kepada Mata Wang Tempatan

1 TUX Project(TUXC) ke VND
12.6233055
1 TUX Project(TUXC) ke AUD
A$0.000714753
1 TUX Project(TUXC) ke GBP
0.000350181
1 TUX Project(TUXC) ke EUR
0.000402948
1 TUX Project(TUXC) ke USD
$0.0004797
1 TUX Project(TUXC) ke MYR
RM0.00201474
1 TUX Project(TUXC) ke TRY
0.019797219
1 TUX Project(TUXC) ke JPY
¥0.0700362
1 TUX Project(TUXC) ke ARS
ARS$0.701311806
1 TUX Project(TUXC) ke RUB
0.039858273
1 TUX Project(TUXC) ke INR
0.042232788
1 TUX Project(TUXC) ke IDR
Rp7.863933168
1 TUX Project(TUXC) ke KRW
0.662566437
1 TUX Project(TUXC) ke PHP
0.027309321
1 TUX Project(TUXC) ke EGP
￡E.0.023063976
1 TUX Project(TUXC) ke BRL
R$0.002547207
1 TUX Project(TUXC) ke CAD
C$0.000657189
1 TUX Project(TUXC) ke BDT
0.05842746
1 TUX Project(TUXC) ke NGN
0.717036372
1 TUX Project(TUXC) ke COP
$1.873828125
1 TUX Project(TUXC) ke ZAR
R.0.008332389
1 TUX Project(TUXC) ke UAH
0.019749249
1 TUX Project(TUXC) ke VES
Bs0.076752
1 TUX Project(TUXC) ke CLP
$0.4552353
1 TUX Project(TUXC) ke PKR
Rs0.136158048
1 TUX Project(TUXC) ke KZT
0.259575264
1 TUX Project(TUXC) ke THB
฿0.015192099
1 TUX Project(TUXC) ke TWD
NT$0.014443767
1 TUX Project(TUXC) ke AED
د.إ0.001760499
1 TUX Project(TUXC) ke CHF
Fr0.000374166
1 TUX Project(TUXC) ke HKD
HK$0.003732066
1 TUX Project(TUXC) ke AMD
֏0.18343728
1 TUX Project(TUXC) ke MAD
.د.م0.004302909
1 TUX Project(TUXC) ke MXN
$0.008812089
1 TUX Project(TUXC) ke SAR
ريال0.001798875
1 TUX Project(TUXC) ke PLN
0.001722123
1 TUX Project(TUXC) ke RON
лв0.002053116
1 TUX Project(TUXC) ke SEK
kr0.004432428
1 TUX Project(TUXC) ke BGN
лв0.000791505
1 TUX Project(TUXC) ke HUF
Ft0.158051556
1 TUX Project(TUXC) ke CZK
0.009857835
1 TUX Project(TUXC) ke KWD
د.ك0.0001463085
1 TUX Project(TUXC) ke ILS
0.001597401
1 TUX Project(TUXC) ke AOA
Kz0.437280129
1 TUX Project(TUXC) ke BHD
.د.ب0.0001808469
1 TUX Project(TUXC) ke BMD
$0.0004797
1 TUX Project(TUXC) ke DKK
kr0.003026907
1 TUX Project(TUXC) ke HNL
L0.012582531
1 TUX Project(TUXC) ke MUR
0.021706425
1 TUX Project(TUXC) ke NAD
$0.008332389
1 TUX Project(TUXC) ke NOK
kr0.00470106
1 TUX Project(TUXC) ke NZD
$0.000801099
1 TUX Project(TUXC) ke PAB
B/.0.0004797
1 TUX Project(TUXC) ke PGK
K0.002005146
1 TUX Project(TUXC) ke QAR
ر.ق0.001746108
1 TUX Project(TUXC) ke RSD
дин.0.04753827

TUX Project Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TUX Project, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TUX Project Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TUX Project

Berapakah nilai TUX Project (TUXC) hari ini?
Harga langsung TUXC dalam USD ialah 0.0004797 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TUXC ke USD?
Harga semasa TUXC ke USD ialah $ 0.0004797. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TUX Project?
Had pasaran untuk TUXC ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TUXC?
Bekalan edaran TUXC ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TUXC?
TUXC mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TUXC?
TUXC melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan TUXC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TUXCialah $ 18.32K USD.
Adakah TUXC akan naik lebih tinggi tahun ini?
TUXC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TUXCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:05:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

