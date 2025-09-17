Lagi Mengenai TWT

Maklumat Harga TWT

Laman Web Rasmi TWT

Tokenomik TWT

Ramalan Harga TWT

Sejarah TWT

TWT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TWT-ke-Fiat

TWT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Trust Wallet Logo

Trust WalletHargae(TWT)

1 TWT ke USD Harga Langsung:

$0.8033
$0.8033$0.8033
+1.69%1D
USD
Trust Wallet (TWT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:03:54 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7754
$ 0.7754$ 0.7754
24J Rendah
$ 0.8037
$ 0.8037$ 0.8037
24J Tinggi

$ 0.7754
$ 0.7754$ 0.7754

$ 0.8037
$ 0.8037$ 0.8037

$ 2.7177649227203773
$ 2.7177649227203773$ 2.7177649227203773

$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255$ 0.00647761834255

+1.31%

+1.69%

+10.19%

+10.19%

Trust Wallet (TWT) harga masa nyata ialah $ 0.8032. Sepanjang 24 jam yang lalu, TWT didagangkan antara $ 0.7754 rendah dan $ 0.8037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TWT sepanjang masa ialah $ 2.7177649227203773, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00647761834255.

Dari segi prestasi jangka pendek, TWT telah berubah sebanyak +1.31% sejak sejam yang lalu, +1.69% dalam 24 jam dan +10.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Trust Wallet (TWT) Maklumat Pasaran

No.158

$ 334.65M
$ 334.65M$ 334.65M

$ 78.02K
$ 78.02K$ 78.02K

$ 802.93M
$ 802.93M$ 802.93M

416.65M
416.65M 416.65M

999,668,148
999,668,148 999,668,148

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Had Pasaran semasa Trust Wallet ialah $ 334.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.02K. Bekalan edaran TWT ialah 416.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999668148. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 802.93M.

Trust Wallet (TWT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Trust Wallet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01335+1.69%
30 Hari$ +0.0138+1.74%
60 Hari$ -0.0183-2.23%
90 Hari$ +0.0572+7.66%
Perubahan Harga Trust Wallet Hari Ini

Hari ini, TWT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01335 (+1.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTrust Wallet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0138 (+1.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Trust Wallet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TWT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0183 (-2.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Trust Wallet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0572 (+7.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Trust Wallet (TWT)?

Semak Trust Wallethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Trust Wallet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TWT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Trust Wallet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Trust Wallet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Trust Wallet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Trust Wallet (TWT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Trust Wallet (TWT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trust Wallet.

Semak Trust Wallet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Trust Wallet (TWT)

Memahami tokenomik Trust Wallet (TWT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TWT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Trust Wallet (TWT)

Mencari cara membeli Trust Wallet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Trust Wallet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TWT kepada Mata Wang Tempatan

1 Trust Wallet(TWT) ke VND
21,136.208
1 Trust Wallet(TWT) ke AUD
A$1.196768
1 Trust Wallet(TWT) ke GBP
0.586336
1 Trust Wallet(TWT) ke EUR
0.674688
1 Trust Wallet(TWT) ke USD
$0.8032
1 Trust Wallet(TWT) ke MYR
RM3.37344
1 Trust Wallet(TWT) ke TRY
33.148064
1 Trust Wallet(TWT) ke JPY
¥117.2672
1 Trust Wallet(TWT) ke ARS
ARS$1,179.434944
1 Trust Wallet(TWT) ke RUB
66.82624
1 Trust Wallet(TWT) ke INR
70.665536
1 Trust Wallet(TWT) ke IDR
Rp13,167.211008
1 Trust Wallet(TWT) ke KRW
1,107.861792
1 Trust Wallet(TWT) ke PHP
45.645856
1 Trust Wallet(TWT) ke EGP
￡E.38.617856
1 Trust Wallet(TWT) ke BRL
R$4.248928
1 Trust Wallet(TWT) ke CAD
C$1.100384
1 Trust Wallet(TWT) ke BDT
97.82976
1 Trust Wallet(TWT) ke NGN
1,200.591232
1 Trust Wallet(TWT) ke COP
$3,101.1552
1 Trust Wallet(TWT) ke ZAR
R.13.911424
1 Trust Wallet(TWT) ke UAH
33.067744
1 Trust Wallet(TWT) ke VES
Bs128.512
1 Trust Wallet(TWT) ke CLP
$762.2368
1 Trust Wallet(TWT) ke PKR
Rs227.980288
1 Trust Wallet(TWT) ke KZT
434.627584
1 Trust Wallet(TWT) ke THB
฿25.429312
1 Trust Wallet(TWT) ke TWD
NT$24.17632
1 Trust Wallet(TWT) ke AED
د.إ2.947744
1 Trust Wallet(TWT) ke CHF
Fr0.626496
1 Trust Wallet(TWT) ke HKD
HK$6.248896
1 Trust Wallet(TWT) ke AMD
֏307.14368
1 Trust Wallet(TWT) ke MAD
.د.م7.204704
1 Trust Wallet(TWT) ke MXN
$14.682496
1 Trust Wallet(TWT) ke SAR
ريال3.012
1 Trust Wallet(TWT) ke PLN
2.875456
1 Trust Wallet(TWT) ke RON
лв3.421632
1 Trust Wallet(TWT) ke SEK
kr7.405504
1 Trust Wallet(TWT) ke BGN
лв1.32528
1 Trust Wallet(TWT) ke HUF
Ft263.602208
1 Trust Wallet(TWT) ke CZK
16.449536
1 Trust Wallet(TWT) ke KWD
د.ك0.2441728
1 Trust Wallet(TWT) ke ILS
2.674656
1 Trust Wallet(TWT) ke AOA
Kz732.173024
1 Trust Wallet(TWT) ke BHD
.د.ب0.3028064
1 Trust Wallet(TWT) ke BMD
$0.8032
1 Trust Wallet(TWT) ke DKK
kr5.044096
1 Trust Wallet(TWT) ke HNL
L21.067936
1 Trust Wallet(TWT) ke MUR
36.3448
1 Trust Wallet(TWT) ke NAD
$13.951584
1 Trust Wallet(TWT) ke NOK
kr7.8312
1 Trust Wallet(TWT) ke NZD
$1.333312
1 Trust Wallet(TWT) ke PAB
B/.0.8032
1 Trust Wallet(TWT) ke PGK
K3.357376
1 Trust Wallet(TWT) ke QAR
ر.ق2.923648
1 Trust Wallet(TWT) ke RSD
дин.79.299936

Trust Wallet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Trust Wallet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Trust Wallet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Trust Wallet

Berapakah nilai Trust Wallet (TWT) hari ini?
Harga langsung TWT dalam USD ialah 0.8032 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TWT ke USD?
Harga semasa TWT ke USD ialah $ 0.8032. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Trust Wallet?
Had pasaran untuk TWT ialah $ 334.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TWT?
Bekalan edaran TWT ialah 416.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TWT?
TWT mencapai harga ATH sebanyak 2.7177649227203773 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TWT?
TWT melihat harga ATL sebanyak 0.00647761834255 USD.
Berapakah jumlah dagangan TWT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TWTialah $ 78.02K USD.
Adakah TWT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TWT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TWTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:03:54 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TWT-ke-USD

Jumlah

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0.8032 USD

Berdagang TWT

TWTUSDT
$0.8033
$0.8033$0.8033
+1.70%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan