Tokenomik Trust Wallet (TWT)

Tokenomik Trust Wallet (TWT)

Lihat cerapan utama tentang Trust Wallet (TWT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Trust Wallet (TWT) Maklumat

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Laman Web Rasmi:
https://trustwallet.com/
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD

Trust Wallet (TWT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Trust Wallet (TWT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 489.18M
$ 489.18M$ 489.18M
Jumlah Bekalan:
$ 999.86M
$ 999.86M$ 999.86M
Bekalan Edaran:
$ 429.86M
$ 429.86M$ 429.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.734685
$ 2.734685$ 2.734685
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255$ 0.00647761834255
Harga Semasa:
$ 1.138
$ 1.138$ 1.138

Tokenomik Trust Wallet (TWT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Trust Wallet (TWT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TWT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TWT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TWT, terokai TWT harga langsung token!

Cara Membeli TWT

Berminat untuk menambah Trust Wallet (TWT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli TWT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Trust Wallet (TWT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga TWT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

TWT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TWT? Halaman ramalan harga TWT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.