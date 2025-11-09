TXC Harga Hari Ini

Harga langsung TXC (TXC) hari ini ialah $ 4.057, dengan 1.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TXC kepada USD penukaran adalah $ 4.057 setiap TXC.

TXC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TXC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TXC didagangkan antara $ 3.884 (rendah) dan $ 4.253 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TXC dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -23.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.52K.

TXC (TXC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43B$ 1.43B $ 1.43B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 353,396,296 353,396,296 353,396,296 Rantaian Blok Awam TEXITCOIN

Had Pasaran semasa TXC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.52K. Bekalan edaran TXC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 353396296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43B.