Harga TXC langsung hari ini ialah 4.057 USD.TXC modal pasaran ialah -- USD.

1 TXC ke USD Harga Langsung:

$4.081
$4.081
-1.37%1D
TXC (TXC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:33:23 (UTC+8)

TXC Harga Hari Ini

Harga langsung TXC (TXC) hari ini ialah $ 4.057, dengan 1.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TXC kepada USD penukaran adalah $ 4.057 setiap TXC.

TXC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TXC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TXC didagangkan antara $ 3.884 (rendah) dan $ 4.253 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TXC dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -23.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.52K.

TXC (TXC) Maklumat Pasaran

$ 52.52K
$ 52.52K

$ 1.43B
$ 1.43B

353,396,296
353,396,296

TEXITCOIN

Had Pasaran semasa TXC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.52K. Bekalan edaran TXC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 353396296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43B.

TXC Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.884
$ 3.884
24J Rendah
$ 4.253
$ 4.253
24J Tinggi

$ 3.884
$ 3.884

$ 4.253
$ 4.253

+0.09%

-1.37%

-23.40%

-23.40%

TXC (TXC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TXC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.05669-1.37%
30 Hari$ -0.129-3.09%
60 Hari$ +2.057+102.85%
90 Hari$ +2.057+102.85%
Perubahan Harga TXC Hari Ini

Hari ini, TXC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.05669 (-1.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTXC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.129 (-3.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TXC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TXC mengalami perubahan sebanyak $ +2.057 (+102.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TXC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.057 (+102.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TXC (TXC)?

Semak TXChalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk TXC

Cerapan dipacu AI yang menganalisis TXC pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga TXC?

Several key factors influence TXC token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TXC valuation.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive long-term value.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features can boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance developments in crypto markets influence prices.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often create price volatility.

Competition: Performance relative to similar tokens and market positioning affects investor preference.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and traditional market performance impact crypto investments.

These factors interact dynamically, creating complex price movements in TXC markets.

Mengapa orang ingin tahu harga TXC hari ini?

People want to know TXC price today for several reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, comparing with other cryptocurrencies, and staying informed about market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk TXC

TXC (TXC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TXC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
TXC (TXC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga TXC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga TXC yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TXC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik TXC Ramalan Harga.

Perihal TXC

Tixl (TXC) is a cryptocurrency designed to provide private, instant, and zero-fee transactions. Built on the Autobahn Network, a high-performance blockchain, TXC aims to combine the benefits of different blockchain technologies, such as the speed of payment coins and the privacy features of Monero or Zcash. The Tixl ecosystem includes a cross-chain bridge to connect various blockchains, enabling seamless transactions across different networks. TXC operates on a deflationary model, with a limited supply that decreases over time through a burn mechanism. This crypto asset is typically used for transactions within the Tixl ecosystem and as a medium of exchange between various blockchains.

Bagaimana untuk membeli & Melabur TXC dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan TXC? Membeli TXC adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli TXC. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan TXC (TXC) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan TXC akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli TXC (TXC)

Apa yang boleh anda lakukan dengan TXC

Memiliki TXC membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda.

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli TXC (TXC) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TXC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TXC

Berapakah nilai 1 TXC pada tahun 2030?
Jika TXC berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:33:23 (UTC+8)

TXC (TXC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang TXC

TXC USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TXC dengan leveraj. Terokai TXC dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan TXC (TXC) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga TXC langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TXC/USDT
$4.081
$4.081
-1.25%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04060

$0.1071

$0.00006622

$0.0000339

$0.12640

$0.03872

$36.095

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 TXC = 4.057 USD