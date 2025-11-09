Harga TXC langsung hari ini ialah 4.057 USD.TXC modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TXC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga TXC langsung hari ini ialah 4.057 USD.TXC modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TXC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung TXC (TXC) hari ini ialah $ 4.057, dengan 1.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TXC kepada USD penukaran adalah $ 4.057 setiap TXC.
TXC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TXC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TXC didagangkan antara $ 3.884 (rendah) dan $ 4.253 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.
Dalam prestasi jangka pendek, TXC dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -23.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.52K.
TXC (TXC) Maklumat Pasaran
$ 52.52K
$ 1.43B
353,396,296
TEXITCOIN
Had Pasaran semasa TXC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.52K. Bekalan edaran TXC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 353396296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43B.
TXC Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.884
24J Rendah
$ 4.253
24J Tinggi
$ 3.884
$ 4.253
--
--
+0.09%
-1.37%
-23.40%
-23.40%
TXC (TXC) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk TXC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ -0.05669
-1.37%
30 Hari
$ -0.129
-3.09%
60 Hari
$ +2.057
+102.85%
90 Hari
$ +2.057
+102.85%
Perubahan Harga TXC Hari Ini
Hari ini, TXC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.05669 (-1.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariTXC
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.129 (-3.09%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari TXC
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TXC mengalami perubahan sebanyak $ +2.057 (+102.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari TXC
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.057 (+102.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TXC (TXC)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis TXC pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive long-term value.
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features can boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance developments in crypto markets influence prices.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings often create price volatility.
Competition: Performance relative to similar tokens and market positioning affects investor preference.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and traditional market performance impact crypto investments.
These factors interact dynamically, creating complex price movements in TXC markets.
Mengapa orang ingin tahu harga TXC hari ini?
People want to know TXC price today for several reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, comparing with other cryptocurrencies, and staying informed about market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Ramalan Harga untuk TXC
TXC (TXC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TXC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
TXC (TXC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga TXC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga TXC yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TXC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik TXC Ramalan Harga.
Perihal TXC
Tixl (TXC) is a cryptocurrency designed to provide private, instant, and zero-fee transactions. Built on the Autobahn Network, a high-performance blockchain, TXC aims to combine the benefits of different blockchain technologies, such as the speed of payment coins and the privacy features of Monero or Zcash. The Tixl ecosystem includes a cross-chain bridge to connect various blockchains, enabling seamless transactions across different networks. TXC operates on a deflationary model, with a limited supply that decreases over time through a burn mechanism. This crypto asset is typically used for transactions within the Tixl ecosystem and as a medium of exchange between various blockchains.
Bagaimana untuk membeli & Melabur TXC dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan TXC? Membeli TXC adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli TXC. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan TXC (TXC) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan TXC akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan TXC
Memiliki TXC membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli TXC (TXC) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Jika TXC berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga TXC berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga TXC hari ini?
TXC Harga hari ini ialah $ 4.057. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah TXC masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
TXC kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam TXC sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian TXC dalam Malaysia?
TXC nilai $ 52.52K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa TXC dalam Malaysia?
Harga TXC langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga TXC terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati TXC Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi TXC harga dalam Malaysia?
Harga TXC dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,655.73
+1.91%
ETH
3,529.96
+4.54%
SOL
162.86
+3.94%
UCN
1,497.75
+0.05%
USDC
1
-0.01%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung TXC pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan TXC/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga TXC bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah TXC harga akan meningkat tahun ini?
TXC harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TXC (TXC) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:33:23 (UTC+8)
