Tx24 Harga Hari Ini

Harga langsung Tx24 (TXT) hari ini ialah $ 0.0164, dengan 3.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TXT kepada USD penukaran adalah $ 0.0164 setiap TXT.

Tx24 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TXT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TXT didagangkan antara $ 0.0153 (rendah) dan $ 0.01885 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TXT dipindahkan -1.98% dalam sejam terakhir dan +68.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 15.12K.

Tx24 (TXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa Tx24 ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.12K. Bekalan edaran TXT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.28M.