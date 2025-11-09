Dino Tycoon Harga Hari Ini

Harga langsung Dino Tycoon (TYCOON) hari ini ialah $ 0.02538, dengan 1.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TYCOON kepada USD penukaran adalah $ 0.02538 setiap TYCOON.

Dino Tycoon kini berada pada kedudukan #1345 mengikut permodalan pasaran pada $ 5.52M, dengan bekalan edaran sebanyak 217.50M TYCOON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TYCOON didagangkan antara $ 0.023 (rendah) dan $ 0.02862 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.08004027947639952, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02533552956770895.

Dalam prestasi jangka pendek, TYCOON dipindahkan +0.63% dalam sejam terakhir dan +26.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.51K.

Dino Tycoon (TYCOON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1345 Modal Pasaran $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M Kelantangan (24J) $ 53.51K$ 53.51K $ 53.51K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.38M$ 25.38M $ 25.38M Bekalan Peredaran 217.50M 217.50M 217.50M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 21.75% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Dino Tycoon ialah $ 5.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.51K. Bekalan edaran TYCOON ialah 217.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.38M.